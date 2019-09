Van Crombrugge net niet de absolute held: “Een objectieve en strenge analyse maken” ODBS

22 september 2019

20u21

Bron: Telenet PlaySports 0 Jupiler League De meest geslaagde transfer van Anderlecht tot dusver in de zomermercato, is die van Hendrik Van Crombrugge. Net als vorige week thuis tegen Antwerp behoedde hij paars-wit ook in het Jan Breydel van een historisch pak slaag. Geen 5-0, zoals in december 2017. Maar de vijfde nederlaag al van Anderlecht kon ook Van Crombrugge niet vermijden: “Dat zijn vijf nederlagen te veel.”

Even leek het erop, na de zoveelste gemiste Brugse kans en vooral die van Hans Vanaken, dat het niet het dagje van Club zou worden. Maar wel dat van Anderlecht en vooral Van Crombrugge. Toch niet: Diatta zorgde uiteindelijk voor de logische winner. “Die periode dat we zwaar onder druk stonden na de pauze, duurde te lang”, aldus Van Crombrugge bij ‘Telenet PlaySports’. “En na die 2-1 weet je dat het moeilijk wordt... Jammer weer. Tja, dan ben je er weinig mee dat je zelf goed speelt en veel ballen pakt. Ook lullig dat we zo snel die tegengoal slikken na de goal van Chadli. Want onze start was prima en zeker voor de pauze hielden we goed stand, zonder zelf weinig te creëren. En in de tweede helft hadden we een gouden kans met Luckassen. Mignolet pakt daar goed. Anders was het ongetwijfeld een ander verhaal.”

Van Crombrugge blijft rust prediken. “Naturlijk zijn vijf nederlagen vijf nederlagen te veel. Maar chaotisch of impulsief doen helpt nu niet. Een objectieve en strenge analyse maken, dat is het enige wat ons vooruit helpt.”

Luckassen: “Zonde”

Ook voor de debuterende Nederlandse verdediger Derrick Luckassen was het een zure nederlaag. “We moeten toegeven dat zij de veel betere kansen hadden. Wel vind ik dat we er goed voor gevochten hebben, goed verdedigd ook. Spijtig dat we onze eigen kansen niet konden afmaken.” Zo kwam Luckassen zelf dicht bij de 1-2. “Ik dacht dat ik ging scoren toen ik de bal raakte. Goeie redding van Mignolet. Zonde.”