Van Crombrugge mag niet meer spelen van directie Alain Ronsse

13 mei 2019

00u16 0 Belgisch voetbal Hendrik Van Crombrugge zat op STVV op de bank en, tenzij tweede doelman Niasse mocht uitvallen, komt hij dit seizoen niet meer in actie voor Eupen. Een rotatie opgelegd door coach Makelele? Neen, zo blijkt.

“Ik heb van de directie te horen gekregen dat ik niet meer mocht spelen”, aldus Van Crombrugge. “Ik gun Niasse die basisplaats voor de resterende wedstrijden. Hij heeft de voorbije maanden samen met mij flink wat vorderingen gemaakt en leverde hier op Stayen trouwens een uitstekende prestatie.”

Er komt dus na zes jaar dienst bij de Panda’s geen afscheidsmatch voor Van Crombrugge volgende woensdag op de Kehrweg tegen Beerschot-Wilrijk. “Dat is nergens voor nodig”, vindt de 26-jarige keeper, die de voorbije seizoenen een pak punten pakte voor Eupen. “Ik heb mij altijd tot het uiterste ingezet om naar best vermogen te presteren en de club is steeds correct geweest met mij. Daar blijft het bij en dat is voor mij oké. Mijn toekomst? Die ligt in het buitenland. Ik heb al contacten, maar op dit ogenblik is er nog niks concreet. Al of niet Europees spelen is een belangrijke factor, waar mijn uiteindelijke bestemming grotendeels van afhangt.”