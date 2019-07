Valse start voor Anderlecht en Kompany: KVO smeert paars-wit nederlaag aan Jan Mosselmans en Glenn Van Snick

28 juli 2019

16u22 106 Anderlecht AND AND 1 einde 2 KVO KVO KV Oostende Jupiler Pro League Een ander voetbal, maar hetzelfde resultaat. Anderlecht begon het tijdperk Kompany met een nederlaag, ondanks het aantrekkelijke voetbal dat het in de eerste helft bracht. Defensief was paars-wit opnieuw bijzonder kwetsbaar en zonder diepe spits blijft het moeilijk scoren.

“Vertrokken als een prins, teruggekeerd als een koning.” De supporters van Anderlecht begroetten de comeback van Vincent Kompany met twee reuzegrote tiffo’s én met alle honneurs. ‘s Morgens had de speler-manager nog voor een verrassing gezorgd: hij weerde Sven Kums uit de selectie en gaf zijn vervanger op de 6, Peter Zulj, meteen ook de aanvoerdersband. Het gaf de Oostenrijker een boost.

Kompany koos uiteindelijk voor El Kakabri op de rechtsachter, in plaats van Lutonda. Bij gebrek aan een fitte, diepe spits, speelde Gerkens als valse 9. Bij Oostende werden Neto en Lombaerts uit de selectie gelaten, Guri ontbrak wegens blessure. Rajsel was zijn vervanger.

Vlap

Anderlecht startte furieus het eerste kwartier, met veel druk vooruit en met de twee flankaanvallers, Doku en Amuzu, in een hoofdrol. De paars-witte drang naar voor leverde al na 13 minuten een doelpunt op via aanwinst Michel Vlap. Een beauty, overigens. “Ik geil voor de goal”, zei de Nederlander deze week nog in een interview. Dat bleek ook... Vlap was voor de rust in haast alle gevaarlijke acties van Anderlecht betrokken. Hij scoorde twee minuten na zijn eerste ook nog een tweede goal, maar die werd - heel laat - door de VAR afgekeurd.

Koude douche

Geen 2-0 dus, maar een paar minuten later wel verrassend 1-1. De linkerkant van Anderlecht lag plots helemaal open, Dhaese profiteerde om de bal terug te leggen tot bij Vargas die netjes binnenlegde. Ex-Anderlechtenaar Vargas vierde zijn doelpunt ingetogen. 1-1 aan de rust maar de paars-witte fans hadden zich geamuseerd. ‘Het uitvoetballen tot in het extreme’, de risicovolle voetbalfilosofie van Kompany, had de fans weten bekoren.

Na de rust kon Anderlecht de druk niet aanhouden. Het dreigde nog met een paar prikken via Doku en Amuzu, maar echt dominant was het voetbal van de recordkampioen niet meer. Meer zelfs. Een kwartier voor tijd kreeg @TeamKompany zelfs de koude douche. Sakala strafte slap verdedigen van de thuisploeg meedogenloos af.