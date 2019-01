Vadis Odjidja spreekt rechtuit: “Jammer dat ik Preud’homme niet eerder tegenkwam”



Rudy Nuyens

19 januari 2019

07u30 0 Jupiler Pro League Interviews geeft hij niet graag. “Niet ­omdat ik jullie geen toffe mensen vind, maar omdat ik vooral voetballer wil zijn.” Als Vadis Odjidja (29) toch een keer spreekt, doet hij dat rechtuit.

Vadis ­Odjidja speelde voor de winterstop met een ingepakte linkerknie. In een wedstrijd op stage tegen Holstein Kiel moest hij ook nog eens naar de kant met pijn in de dij, maar al het fysieke leed is intussen geleden. “Alles oké, ça va”, klinkt het met overtuiging. “Ik heb de hele week ­getraind. Ik let wel op dat ik niet té veel doe, zodat ik zondag helemaal fit ben voor de match tegen Anderlecht.”

Voor de winterstop kwam je maar in elf van de 21 wedstrijden aan de aftrap. Vanaf de tribunes maakte het een ­wereld van verschil of jij wel of niet op het veld stond. Voelde je dat zelf ook zo aan?

(lacht) “Ik voel niet hoe het gaat op het veld als ik er niet bij ben. Maar de wedstrijden waarin ik niet speelde onder de vorige trainer, waren er waarin het niet zo goed liep met de ploeg. Als je dat ziet vanaf de kant, had je er graag bij willen zijn. Met de nieuwe trainer denk ik dat alle jongens meer zelfvertrouwen ­hebben. Het draait nu beter. Dan zou het misschien ook minder opvallen als ik er een keer niet bij ben. Maar versta me niet verkeerd: ik wil zoveel mogelijk spelen.”

HLN