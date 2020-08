Vadis Odjidja hunkert naar competitiestart: «Ik ben overtuigd van de meerwaarde van onze aanwinsten» RN/FKS

07 augustus 2020

15u40 0 Jupiler Pro League Voor Vadis Odjidja (31) kan het nieuwe seizoen niet snel genoeg beginnen. De aanvoerder van AA Gent wil zondag op STVV meteen de ambities van zijn team onderstrepen, ook al moet dat zonder Jonathan David gebeuren.

“We hebben een lange voorbereiding achter de rug, ook omdat we na de stopzetting van de competitie lang verder getraind hebben», vertelt Odjidja. “We waren blij dat er oefenwedstrijden waren, maar we waren toch al een hele tijd aan het wachten om er echt aan te beginnen. Maar allles is goed verlopen. We zijn blij dat we eraan kunnen beginnen.”

Gent moet de competitie inzetten in speciale omstandigheden. Er is niet alleen het kunstgras van Stayen, zondag om 13.30 uur wordt ook een loden hitte voorspeld. “Het worden extreme omstandigheden, maar dat zal voor beide ploegen zo zijn. Het belet ons niet om er enorm naar uit te kijken. Zaterdag gaan we ook al trainen op Stayen, om een beetje gewend te geraken aan het veld. We proberen er verder iedereen nu al op attent te maken dat we voldoende moeten drinken. We doen er alles aan om er een goeie wedstrijd van te maken. Met Botaka en De Bruyn hebben we een paar spelers die STVV goed kennen. Toen we de voorbije dagen tactisch trainden, hebben zij ook een paar tips gegeven. Zij kennen de sterke en minder sterke punten van hij ex-club door en door, hopelijk kan ons dat helpen.”

Bij de ‘omstandigheden’ hoort ook een leeg stadion. “Ik ga het woord triestig niet gebruiken”, zegt Odjidja. “Maar in de oefenwedstrijden had ik toch al een heel apart gevoel. Het is niet aangenaam om zo te moeten spelen. Vorig seizoen hebben de supporters hun steentje bijgedragen tot alle prestaties in de Ghelamco Arena. Ook op verplaatsing staan ze altijd in groten getale achter ons. Voor ploegen die naar de Ghelamco Arena komen, kan dat een voordeel zijn. Maar omgekeerd is dat voor ons op verplaatsing misschien ook het geval. Of het een voordeel is dat we over twee weken al op Antwerp voetballen? (lacht) Ik ben daar niet echt onder de indruk.”

Ik heb tegen David gezegd dat er clubs van een heel andere orde zullen aankloppen als hij nog een jaar blijft Vadis Odjidja

Gent heeft voor de start van de competitie al 9 aanwinsten aangetrokken. “Ik denk dat we een betere ploeg hebben dan vorig seizoen, zeker als we in de breedte gaan kijken”, vindt Odjidja. “Iedereen die er vorig seizoen was, is er nog steeds. Daar bovenop ben ik ervan overtuigd dat de jongens die erbij gekomen zijn, een meerwaarde gaan hebben voor ons. Het belangrijkste is nu dat we goed aan het seizoen beginnen.”

Anderzijds blijven de transferperikelen rond Jonathan David aanslepen, in die mate dat hij zondag niet beschikbaar is. “Ik heb als ploeggenoot met hem gesproken, ik denk dat ook andere jongens dat wel gedaan hebben. Maar Joe vraagt niet om raad. Ik denk dat het van in het begin duidelijk was dat Joe weet wat hij wil. Hij gaat altijd zijn eigen weg. Ik heb hem toch wat raad meegegeven. Maar wat hij daarmee doet, is zijn zaak. Iedereen in de ploeg hoopt dat hij blijft, we hebben hem allemaal graag als teamgenoot.”

“Ik heb hem gezegd dat het voor hem absoluut geen straf zou zijn als hij nog een jaartje hier zou blijven”, verduidelijkt Odjidja. “Ik heb er aan toegevoegd dat zo’n extra jaar ook positief voor hem zou kunnen zijn. Met hem erbij maken we sowieso meer kans om in de Champions League te geraken. Als hij daar een paar wedstrijden zou kunnen spelen zoals hij dat vorig jaar in de Europa League deed, denk ik dat er clubs van een heel andere orde voor hem zullen aankloppen dan degene die dat nu doen.”

Zondag is David er in elk geval niet bij. “Joe is natuurlijk een aparte voetballer, maar degene die zijn taak overneemt, zal dat zonder twijfel zo goed mogelijk proberen te doen. We hebben genoeg spelers met kwaliteiten die zijn rol over kunnen nemen. Als hij er niet bij is, moeten we dat ook als ploeg opvangen. We hebben een duidelijk spelsysteem, iedereen weet goed wat te doen.” (RN)

Kevin Muscat (STVV): “Spelen bij 36 graden? Oké, ik hou van de zon”

De Australische coach Kevin Muscat staat voor zijn eerste match in de Jupiler Pro League. En wat voor één. Openen tegen titelkandidaat AA Gent is niet van de poes. Maar Muscat leek tijdens zijn persconferentie niet onder de indruk. “Het kan best een goed team zijn en een titelkandidaat, maar ik focus enkel op mijn team. Al de rest is verloren energie. Ik hoor ook dat het speciaal moet zijn om Botaka en De Bruyn aan de overkant te zien. Maar ook dat soort romantiek is niet aan mij besteed.”

Kevin Muscat kijkt naar eigen zeggen reikhalzend uit naar die eerste match. “En ik niet alleen. Ook al mijn jongens”, geeft hij aan. “Het is onze eerste kans om al het werk dat we in de voorbije voorbereiding hebben gestoken, om te zetten in de praktijk. Weet je, ik heb er alle vertrouwen in. Want zowel het team, als al mijn jongens individueel, hebben enorme stappen gezet. Natuurlijk wil ik altijd meer. Ik ben nu eenmaal een man die nooit tevreden is. Maar we zijn er klaar voor. Al besef ik dat we na de match misschien een ander discours moeten voeren.” Dat zondag 36 graden worden voorspeld, legt Muscat naast zich neer. “I like the sun, ik hou van de zon”, reageerde hij met een kwinkslag. “Maar goed. Ja, het wordt heet, maar dat is voor iedereen op het veld hetzelfde. We zullen wel zien wie daar het best mee omgaat.”

Een selectie maakte Muscat nog niet bekend. Die volgt pas zaterdag na de laatste training. Maar hij gaf wel al mee dat iedereen fit is en dat hij kan putten uit een volledige kern. “Met dank aan de hele stad”, aldus nog Muscat. (FKS)

