Union houdt de punten thuis tegen zwak Cercle, Niakaté scoort er twee Luc Verweirder

30 maart 2019

21u50 0 Union USG USG 3 einde 1 CER CER Cercle Brugge Jupiler Pro League Feest in het Dudenpark: Union begon aan play-off 2 met een duidelijke en verdiende overwinning tegen een alweer tegenvallend Cercle Brugge. Nadat het de reguliere competitie met drie nederlagen afsloot, viel groen-zwart ook te licht uit tegen een team van 1B dat al het hele seizoen om zijn puik voetbal wordt geroemd. Youssoufou Niakaté was de grote held van Union. De Fransman met Malinese roots dwong een strafschop af en scoorde tweemaal.

Twee seizoenen geleden speelde Union een uitstekende play-off 2, en ook vanavond schoot de elfvoudige landskampioen sterk uit de startblokken. Halfweg leek een alweer zwak Cercle Brugge helemaal uitgeteld door de vlot combinerende Brusselaars. Vooral Percy Tau was een gesel voor de Brugse defensie, maar ook Selemani en Niakaté lieten zich niet onbetuigd. Dat tweetal zorgde voor de 2-0 ruststand. Selemani zette kort voor het halfuur een door Lardot licht toegekende strafschop om nadat Nardi de struikelende Niakaté net iets te veel hinderde. Cercle ontsnapte als bij wonder aan een tweede tegengoal toen Nardi slag om slinger Tau en Niakaté alleen voor zich zag opduiken. De Zuid-Afrikaan besloot nipt voorlangs, de Malinese Fransman trof de paal. Op slag van rust kon Niakaté na een goeie actie op links van Selemani en een puik afleggertje van Ferber de voorsprong verdubbelen.

Cercle Brugge stelde daar slechts een goed schot van Traoré, enkele verre pogingen van Mercier en Bruno en een iets te hoge kopbal van Marega tegenover. Laurent Guyot testte Marega als verdedigende middenvelder en Palun als linksback om Vitinho speelgelegenheid op rechts te gunnen. Dat bleek even weinig succesvol als Gakpé diep in de spits, ook al omdat de wederoptredende Kylian Hazard duidelijk ritme ontbeerde.

Zoals al vaker dit seizoen kwam Cercle een pak strijdlustiger uit de vestiaire. Bruno tikte meteen een voorzet van Gakpé binnen (2-1), het sein voor de bezoekers om de wedstrijd stevig in handen te nemen. Nardi moest met met twee supersaves binnen dezelfde actie zijn team wel in de wedstrijd houden, maar het gevaar kwam vooral aan de overzijde van de voor Hazard ingevallen Bongiovanni. De kleine Luikenaar besloot slechts nipt voorlangs, nadat Saussez ook al een verre vrijschop uit de winkelhaak had moeten zweven. Maar nadat Bruno nog aan rood ontsnapte voor een slag aan Perdichizzi, telde nog maar eens Niakaté de bezoekers met een flitsende omschakeling helemaal uit (3-1). Cercle ontsnapte in de prangende slotfase dankzij Nardi aan een afstraffing tegen een ontketend Union.