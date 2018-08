Uitspraak rond straf voor Wesley met week uitgesteld, al gaat zijn schorsing vanavond al in Kjell Doms

10 augustus 2018

18u36

Bron: Eigen berichtgeving 3 Jupiler Pro League Club Brugge spaarde kosten noch moeite voor de verdediging van Wesley voor de Beroepscommissie. De spits van Club Brugge werd bijgestaan door de bekende strafpleiter Walter Van Steenbrugge. Maar het Bondsparket plooide niet voor de topadvocaat. Uiteindelijk stelde de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) het vonnis uit.

De Geschillencommissie Hoger Beroep heeft uiteindelijk beslist de vonnissen in de strafdossiers rond Wesley Moraes (Club Brugge), Mehdi Carcela (Standard) en Eric Ocansey (Eupen) met een week uit te stellen. De commissieleden wilden met zekerheid weten of de Pro League de indicatieve tabel erkent.

"De debatten worden heropend op 17 augustus om de partijen toe te laten het bewijs aan te brengen dat de indicatieve tabel werd goedgekeurd door de Pro League", tweette de KBVB. "De bondsprocureur verklaarde ter zitting dat Pierre François, de CEO van de Pro League, de indicatieve tabel goedkeurde, zoals gepubliceerd op Sportleven op 25 juli. Daar kan de procureur evenwel geen bewijzen van voorleggen. Een simpele publicatie op Sportleven is geen bewijs. Het bondsreglement (artikel B.1905.1) stipuleert dat de goedkeuring van die indicatieve tabel, waarop sancties worden gebaseerd, verplicht is", voegde commissievoorzitter Dieter Detollenaere daar nog aan toe. Het is nu aan de bondsprocureur om het PV af te leveren waarop de handtekening van Pierre François staat. Indien zo'n document niet bestaat, is de strafvordering ongeldig en gaan Wesley, Carcela en Occansey wellicht vrijuit.

Het uitstel van de zitting betekent ook dat de drie spelers komend weekend op de derde speeldag in de Jupiler Pro League in actie mogen komen. Al geldt dat niet voor Wesley. De aanvaller werd door Ivan Leko niet in de selectie opgenomen voor de partij tegen Kortrijk vanavond. "Het was een moeilijke week voor die jongen", vertelde Leko. Toch zal de schorsing van Wesley vanavond al ingaan. Straffen boven de vijf speeldagen worden namelijk niet uitgesteld.

Wesley kreeg eerder deze week een schorsing opgelegd van zes speeldagen voor een elleboogstoot in het aangezicht van Alexandros Katranis van Moeskroen. “De strafmaat die door het Parket geëist wordt is disproportioneel omdat het hier niet om een elleboogstoot gaat, maar om een slaande beweging met de ellepijp”, begon Van Steenbrugge zijn pleidooi.

“We hebben deze case ook chirurgisch laten analyseren door een specialist bewegingsstoornissen in Gent en die komt tot dezelfde conclusie. “Het gaat hier om een achterwaartse beweging met de onderarm en niet met de elleboog. Wesley pleit schuldig, maar niet voor een elleboogstoot.”

"Schandalige actie"

Waarna Club Brugge een aantal voorbeelden aanvoerde waarop de elleboogstoot wel van toepassing is. Zlatan Ibrahimovic, Uros Spajic, Marcus Ingvartsen en Glenn Claes passeerden allemaal de revue. Alles in acht genomen vinden wij niet dat deze zware straf spoort met de realiteit. Niemand wordt graag gestraft voor een misdaad die hij niet gepleegd heeft. Daarom vraag ik uw commissie om de straf terug te brengen tot maximaal drie speeldagen.”

Het Bondsparket had geen oren naar het pleidooi van Van Steenbrugge en bleef bij zijn eis van zes speeldagen. “Wij zijn van oordeel dat iedereen een tweede kans verdient, maar dit is de derde keer dat Wesley zich hier moet verantwoorden voor vergelijkbare feiten. Dit soort schandalige acties horen niet thuis op een voetbalveld. Wesley moet die zes weken schorsing beschouwen als een bewustmakingsproces.” Ook de boete van 6.000 euro bleef behouden.

De Beroepscommissie velt later vandaag een oordeel.