Uitkijken naar het debuut van Bolat: "Geen twijfel dat Sinan klaar is" RN

04 oktober 2020

08u30 0 Jupiler Pro League Om een deel van de defensieve problemen bij AA Gent op te lossen, wordt uitgekeken naar het debuut van Sinan Bolat (32). Bolat speelde tot nu toe niet, omdat hij Europees nog geschorst was, maar vandaag wordt hij tegen Beerschot in doel verwacht.

Bolat lijkt er klaar voor, nadat hij een deel van de voorbereiding miste. "Sinan was drie weken geleden ook al klaar", vertelt Wim De Decker. "Hij zit nu toch al even bij ons. Ik ken Sinan héél goed. Ik heb nog met hem gespeeld, ik heb hem onder mijn hoede gehad samen met Bölöni. Ik twijfel er niet aan dat hij klaar is. Het voordeel van Sinan is dat hij niet veel wedstrijdritme nodig heeft om er te staan. Hij weet perfect wat wel en wat niet kan. We zitten met enkele goeie keepers, waarbij we keuzes moeten maken. Er komen veel wedstrijden aan, waarbij er gewisseld kan worden van één naar twee. De tijd voor een vaste nummer één is voorbij."

Meer uitstraling

Over één ding is nagenoeg iedereen het eens: door zijn ervaring en zijn persoonlijkheid heeft Bolat meer uitstraling dan Davy Roef. Mogelijk kan dat ook een impact hebben op de defensie, die de voorbije weken veel te veel weggaf. "Gedeeltelijk zou dat kunnen, maar het zou flauw zijn om dat volledig aan de doelman toe te schrijven", gelooft De Decker. "Maar het kan er wel iéts toe doen, door een bepaalde zelfzekerheid, zelfvertrouwen en coaching. Dat kan op bepaalde momenten zeker iets bijdragen.”

Lees ook: Club opent Champions League tegen Zenit: ontdek hier de kalender van alle Belgische ploegen in Europa