Uitgerekend de ingevallen Refaelov helpt Antwerp met héérlijke vrije trap aan driepunter in Kortrijk YP

25 september 2020

22u36 8 KV Kortrijk KVK KVK 1 einde 3 ANT ANT Antwerp

‘t Heeft - net als tegen STVV (2-3) - alweer héél wat voeten in de aarde gehad, maar Antwerp heeft vanavond met 1-3 gewonnen op het veld van KV Kortrijk. Nochtans kon de partij niet slechter beginnen voor de mannen van Ivan Leko, want na zowat drie minuten spelen had Mboyo de thuisploeg al op voorsprong gebracht na zwak verdedigen bij de Great Old. ‘t Was pas na de rust, en met de inbreng van Lior Refaelov, dat die de rug kon rechten. Eerst verschalkte Sainsbury onder druk van Mbokani zijn eigen doelman Jakubech, het laatste woord was voor de Israëlische invaller zelf. Met een -zelf afgedwongen- vrije trap nam hij de Kortrijkse portier een tweede keer te grazen - héérlijke goal, waarna hij ging vieren met assistent-coach Rudi Cossey. Helemaal in het slot bood Nsimba Mbokani nog de 1-3 aan. 11 op 21 voor Antwerp dus, da’s één puntje meer dan de tegenstander van vanavond.

