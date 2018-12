Uitdaging voor Antwerp: nog eens een ploeg uit de top zes kloppen KDC

21 december 2018

11u20 0 Jupiler Pro League Uitdaging voor Antwerp zondag op het veld van Club Brugge: nog eens winnen tegen een ploeg uit de top zes. Vooralsnog lukte dat slechts één keer eerder dit seizoen, op de openingsspeeldag in Charleroi.

Antwerp staat momenteel knap (gedeeld) tweede in 1A, maar tegen de andere ploegen uit de actuele top zes scoorde de Great Old tot nu toe middelmatig. Een nederlaag tegen Racing Genk, een gelijkspel tegen Club Brugge, een gelijkspel tegen Anderlecht, twee nederlagen tegen Sint-Truiden en een zege tegen Charleroi maken 5 op 18. Antwerp ging weliswaar knap winnen op Standard, maar de Rouches staan op dit moment zevende en dus brengen we de die driepunter hier niet in rekening.

Of het geen tijd is dat Antwerp nog eens een grote ploeg klopt, wierpen we trainer Laszlo Bölöni voor de voeten tijdens diens wekelijkse persbabbel. De Roemeen reageerde ietwat gepikeerd. “We hébben dit seizoen al een grote geklopt”, verklaarde Bölöni. “Ik wil daar ook niet te veel op focussen, want dat kan in de hoofden zaken teweeg brengen die we kunnen missen. Trouwens, voor mij is het duel in Brugge eigenlijk minder belangrijk dan onze laatste match van 2018, thuis tegen Moeskroen. In die wedstrijd is het meer van moeten dan zondag. We willen in Brugge heel graag, maar zijn geen favoriet. Je mag je niet blindstaren op het feit dat we nu op gelijke hoogte staan. Dit is een momentopname. Club heeft nog altijd meer mogelijkheden dan wij.”