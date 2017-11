Uitcomplex van KV Mechelen kent vervolg: Rezaei nekt Malinwa met twee goals Manu Henry

22u28 3 BELGA Jupiler Pro League KV Mechelen kampt met een uitcomplex. Op Mambourg ging Malinwa vanavond ten onder tegen Sporting Charleroi: 2-0. Enkel Eupen kan op basis van het doelpuntensaldo een slechter uitrapport voorleggen. Charleroi nadert met negen op negen dan weer tot op drie punten van leider Club.

Opschudding al in minuut drie op Mambourg. N’Ganga beroerde het leer, onbewust weliswaar, met de hand. Heel Malinwa schreeuwde om een strafschop, maar ref Lambrechts liet betijen. Een beslissing van de Leuvenaar die te begrijpen valt. Een minuutje eerder had het overigens zomaar al 0-1 kunnen staan. Het schot van Cobbaut werd echter in allerijl geblokt door de defensie van de Carolo’s. Gretige start dus van Malinwa en dan kon Jankovic zich de haren wel uit het hoofd trekken na de 1-0 van Rezaei op het kwartier. Coosemans ontzette het leer maar matig na een afgeweken schotje van Benavente. Rezaei was er in de herneming als de kippen bij om de 1-0 in een lege kooi te duwen. Een vermijdbare tegengoal, typerend voor het seizoen van KV Mechelen. Het ontbrak de bezoekers ook vanavond aan creatieve impulsen.

(lees hieronder verder)

Photo News Malinwa-coach Jankovic stuurt zijn troepen bij

Licht gaat uit bij Schoofs, Rezaei met kers op de taart

Malinwa met de rug tegen de muur na de pauze. Ook Bandé, die vandaag met een lichte blessure vrede moest nemen met de rol van invaller, kon zijn team niet behoeden van een achtste seizoensnederlaag. Tot overmaat van ramp ging zo'n twintig minuten voor affluiten het licht helemaal uit bij Schoofs. Ref Lambrechts trok aanvankelijk een geel karton na de vreselijke tackle op de enkel van Lukebakio, maar koos na het zien van videobeelden alsnog voor rechtstreekse uitsluiting. Een meer dan terechte beslissing. In de slotminuten zette Rezaei met een pareltje de kroon op het werk voor Charleroi: 2-0.

BELGA

Photonews

BELGA