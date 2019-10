Uitblinker Chadli schenkt Vercauteren met twee goals en assist retour in glans

PJC/GVS

20 oktober 2019

19u50 18 Anderlecht AND AND 4 einde 1 STV STV STVV Jupiler Pro League Frank Vercauteren is prima aan zijn nieuw avontuur bij Anderlecht begonnen. STVV werd met 4-1-cijfers huiswaarts gestuurd, Nacer Chadli was met twee goals en een assist de absolute uitblinker. Paars-wit klimt zo weer wat op in de stand, het staat nu met 12 op 33 op een elfde plek. Opvallend: het was exact één jaar geleden dat paars-wit nog eens vier keer kon scoren. Op 21 oktober 2018 werd het 4-2 tegen Cercle Brugge.

Dat-ie op stilstaande fases getraind had, kondigde Frank Vercauteren vrijdag aan. Wel, het heeft meteen geloond. In minuut vijf al maakte Nacer Chadli de 1-0 vanop vrije trap na een overtreding zonder contact op Alexis Saelemaekers. Vijf minuten later knikte Marco Kana op hoekschop de 2-0 binnen. Anderlecht op rozen - lang geleden, zeg.

De stilliggende ballen was niet het enige dat Vercauteren ten goede veranderd had. Hij posteerde ook Adrien Trebel opnieuw in de ploeg - verstandige zet - en speelde Saelemaekers uit als aanvallende middenvelder. Dat deed de rechtervleugel prima, hij was bedrijvig. De piepjonge defensie - bij afwezigheid van Kompany (geblesseerd), Luckassen (geschorst) en Sandler (ziek) startten Sardella, Kana, Cobbaut en Dewaele - kwam dan weer zelden in de problemen, met de verdiende 2-0-ruststand als gevolg.

Na de pauze kwam RSCA op 3-0. Kemar Roofe maakte met het hoofd zijn eerste doelpunt in Anderlecht-loondienst, maar de grensrechter had terecht buitenspel geconstateerd. Aan de overzijde ging STVV op zoek naar de aansluitingstreffer. Net na het uur vond het die ook, via de onvermijdbare Boli: 2-1.

Lang kon STVV niet dromen van de gelijkmaker. Anderlecht bouwde zijn voorsprong immers snel opnieuw uit. Knappe aanval over de linkerflank, waar Chadli de perfecte assist leverde voor de inglijdende Roofe. Die kreeg zo alsnog zijn goal: 3-1. En zorgde ongetwijfeld voor een zucht van opluchting bij Vercauteren.

Dezelfde twee acteurs bij de 4-1. Nu was het Roofe die Chadli een doelpunt aanbood. Een geschenk dat de Rode Duivel niet weigerde. Het is maar logisch dat Anderlecht Chadli wil houden. Al is het maar de vraag of dat überhaupt mogelijk zal zijn - buitenlandse clubs moeten dit toch ook zien?

Door de vlotte overwinning mag Anderlecht stilaan opnieuw naar boven kijken in het klassement. Zelfs play-off 1 lijkt weer haalbaar. Wie had dat niet zo lang geleden nog gedacht? Wij alvast niet…