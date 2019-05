Uit vrees dat competitie overhoop wordt gezet: volgend seizoen 18 ploegen in 1A? RN

08 mei 2019

06u23 2

Spelen er volgend seizoen 18 ploegen in 1A? Het is een piste die leeft, om te voorkomen dat de competitie overhoop gezet zou worden door een juridische cascade. Gevreesd wordt immers dat Lokeren en Beerschot-Wilrijk als ‘benadeelden’ in het verweer zullen gaan als KV Mechelen en Waasland-Beveren vrijgesproken zouden worden. “Wij gaan er nog altijd vanuit dat we op 17 mei te horen krijgen dat de procedure van Mechelen afgewezen wordt”, zegt Francis Vrancken, mede-eigenaar van Beerschot-Wilrijk. “Dat is voor ons nog altijd scenario A. Als dat niet het geval is, zullen wij ons daarna beraden.”

De piste van een competitie met 18 - met Mechelen, Waasland-Beveren, Lokeren en Beerschot-Wilrijk - zou kunnen voorkomen dat de competitie achteraf overhoop gezet wordt, vinden sommigen. De kalender wordt immers bekendgemaakt op 1 juli, op een moment dat mogelijk niet iedereen is uitgeprocedeerd. “Deze piste mist elke sérieux”, vindt AA Gent-manager Michel Louwagie, maar onder meer Kortrijkvoorzitter Joseph Allijns is pro.

Vraag is wel hoe het dan moet met de play-offs, als de reguliere competitie al 34 speeldagen zou tellen. En wat met 1B? Spelen daar dan slechts 6 ploegen? De vrees bestaat ook dat de piste met een competitie met 18 alleen maar opgeworpen wordt als opstap naar een competitie met 20 een jaar later.