UEFA is kwaad op België na stopzetten competitie: “Zonder solidariteit van alle bonden geraken we niet uit crisis”

02 april 2020

23u32 48 Jupiler League De Uefa is op zijn zachtst gezegd niet opgezet met de beslissing van de Pro League om een punt te zetten achter onze competitie. In de loop van de dag verstuurde Uefa-voorzitter Ceferin een brief naar alle Europese federaties waarin het in niet mis te verstane woorden het standpunt toelichtte.

‘Het Europees voetbal heeft zich altijd als één familie voorgesteld (...) Op 17 maart is door Uefa, de verzameling van Europese clubs, en alle nationale competities in Europa samen beslist om al het mogelijke te doen om dit seizoen de competities af te werken volgens het voorziene format (...) Zelfs een epidemie mag niet verhinderen dat de competities sportief worden beslist op het veld (...) Zonder eenheid en zonder solidariteit geraakt niemand uit deze crisis, vermits we allemaal met elkaar verbonden zijn (...) Competities stoppen mag enkel het laatste redmiddel zijn indien geen enkel alternatief op de kalender meer mogelijk is.’

Dit in acht genomen, en gezien Uefa woensdag de deadline om alle competities af te werken nog had verschoven naar 3 augustus, is het niet moeilijk te begrijpen waarom de top van Uefa als door een wesp gestoken reageert.

Inmiddels konden wij vernemen dat enkele leden van de Pro League contact opnamen met Uefa-bonzen om het Belgische standpunt te verduidelijken. Onze clubs vestigen voorts de aandacht op de cynische dubbele moraal van Uefa, dat zich verzet tegen een federatie die de volksgezondheid laat primeren, maar intussen niets onderneemt tegen Wit-Rusland dat ongestoord voort blijft voetballen met volle tribunes en daarmee spelers en fans in (levens)gevaar brengt. De Pro League is overtuigd dat meerdere kleinere en middelgrote federaties het Belgische voorbeeld zullen volgen.

