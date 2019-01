Tweede gele kaart Amuzu louter een jeugdzonde? “Dan ben je er toch niet met je hoofd bij?” ODBS

20 januari 2019

21u28

Bron: Telenet PlaySports 0 Jupiler Pro League Een kwartier voor tijd viel Gent - Anderlecht in beslissende plooi: eerst rood Amuzu, een minuut later maakte Sørloth de enige goal. In de studio’s van Telenet PlaySports waren analisten Jan Mulder en Marc Degryse het oneens. Degryse: “Jonge spelers maken nu eenmaal jeugdzondes.” Mulder: “Als je met geel achter je naam zo’n fout maakt, dan ben je er met je hoofd toch niet bij?”

Francis Amuzu (19) kreeg op zijn rechterflank eerst geel van Laforge voor een opzichtige trekfout in minuut 66, acht minuten later wou hij balverlies goedmaken door in de tackle te gaan op Bronn. “Hij had zich nooit mogen laten verleiden daar een tackle in te zetten”, sprak Degryse. “Ik snap het natuurlijk wel: hij lijdt balverlies en wil zich direct herpakken en z’n goeie wil tonen aan de nieuwe coach. Bronn voelde dat goed aan en ging snel neer. Jonge spelers maken natuurlijk jeugdzondes. Zij hebben nog niet die ervaring om zo’n wedstrijdsituaties in te schatten. Maar die rode kaart is niet de oorzaak van de nederlaag.”

Mulder: “Hij benadeelt hier zijn team toch énorm. Dan ben je er toch niet bij met je hoofd? Ach, dat is natuurlijk ook voetbal - die jongen heeft nog maar net zijn rijbewijs.”

Degryse: “Hij reed 50 waar je 30 mocht. Dat gebeurt. Zélfs met ervaren spelers. Om er maar één te noemen: Vranjes. Ook Bakkali, toch al meer gelouterd, zag je vandaag veel fouten maken.” Fred Rutten sprak over een onverstandige actie. “Maar op zijn leeftijd kan je hem dat niet echt kwalijk nemen. Dat kan gebeuren.”