Twee strafschoppen in Anderlecht - AA Gent, maar waren ze terecht? TLB/GVS

31 oktober 2019

23u03 0 Jupiler Pro League Anderlecht-AA Gent werd een spektakelstuk (3-3). Beide ploegen kregen onder meer een strafschop, maar waren die terecht?

Anderlecht klom in minuut 68 op 2-1. Kemar Roofe zette een strafschop om die uitgelokt werd door Albert Sambi Lokonga. De jonge middenvelder ging tegen de grond in de zestien na een ingreep van Brecht Dejaegere, die het allerminst eens was met de beslissing en vroeg om de VAR te raadplegen. De videoscheidsrechter bekeek de fase ook, maar oordeelde dat ref Bram Van Driessche zijn beslissing niet moest herroepen. Terecht? U kunt de fase zien in bovenstaande video.

Ook Gent krijgt strafschop

In het slot van de match ging de bal ook aan de overzijde op de stip. Na tussenkomst van de VAR werd Van Driessche naar het scherm geroepen om vermeend hands van Elias Cobbaut te gaan bekijken. De verdediger raakte de bal met zijn arm in de zestien. Cobbaut ging in duel met Yaremchuk, die de strafschop uiteindelijk in twee tijden voorbij Van Crombrugge kon werken.

“Ik raak de bal met mijn hand, dat is duidelijk”, aldus Cobbaut bij Proximus. “Maar ik had absoluut niet die intentie. Van zodra de scheidsrechter het spel stillegde, begreep ik het. Deze week heb ik nochtans een verwittiging gehad van Kompany, dat ik mijn handen in de zestien bij mijn lichaam moet houden. Ik wilde boven de aanvaller uitkomen en mijn arm op zijn schouder leggen. Maar de bal komt op mijn arm. Zonde.”

Ging het leer terecht op de stip? U kunt de fase hieronder bekijken.