Twee referees gebuisd, anderhalve week voor start competitie VDVJ/TTV/KDZ

17 juli 2019

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jupiler Pro League Gele kaart voor Frederik Geldhof (43) en Wim Smet (36). Beide scheidsrechters buisden gisteren voor hun fysieke testen in Tubeke. Tot september ­mogen ze sowieso niet fluiten.

“Onze refs moeten topfit zijn.” Tijdens de voorstelling van zijn masterplan voor de arbitrage in mei maakte consultant David Elleray al duidelijk dat de scheidsrechters conditioneel op punt moeten staan. Met het nieuwe voetbalseizoen in zicht vond gisteren een eerste evaluatie plaats, met de traditionele fysieke en theoretische testen in Tubeke. Naar jaarlijkse gewoonte bleek dat ­eerste luik voor twee hoofdrefs een probleem. Weinig verrassend was Frederik Geldhof opnieuw het slachtoffer van de sprinttest — zes keer 40 meter afleggen in 6 seconden. Voor het derde opeenvolgende jaar haalde de West-Vlaming nipt de vooropgestelde limiet niet. ­Bijzonder zuur. Vorig seizoen stond Geldhof de volledige reguliere competitie aan de kant, nadat hij pas bij een derde poging in maart slaagde op het onderdeel.

Die sprinttest bleek voor Wim Smet eveneens een struikelblok. Al kon de Antwerpenaar wel verzachtende omstandigheden inroepen. Hij liet zich een tijdje geleden opereren aan de heup en heeft daardoor een fysieke achterstand.

Beide refs kunnen in augustus herkansen. Voorlopig plaatsnemen in het VAR-busje zit er niet in, want het duo behoort niet tot de acht scheidsrechters die een opleiding volgen tot videoref.

Naast Geldhof en Smet haalden ook ­enkele assistent-refs een onvoldoende. Enkelen zakten voor het theoretische luik, anderen voor het fysieke. Van het rijtje namen is Yves De Neve, die al ruim 300 matchen in eerste klasse leidde, de bekendste. Hij sukkelde wel met een blessure en kon daardoor niet deelnemen aan de looptest.

Vet

Gisteren vond ook een eerste controle van het omstreden vetpercentage plaats bij scheidsrechters. Er was aangemaand om dat voor 15 juli te laten zakken tot onder 15 procent, maar die regel is niet dwingend. Pas op 17 oktober moeten refs de vooropgestelde ­limieten halen. Wie dan slecht scoort, zal niet meer worden aangeduid als scheidsrechter, vierde official of assistent. Een aanstelling als videoref of ­assistent-videoref kan wel nog. Vandaag geeft het geherstructureerde Referee Department meer uitleg tijdens een ‘opendeurdag’.