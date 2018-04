Twee penaltygoals Chevalier houden Kortrijk in koers voor play-off 2 Herman Meersseman

17 april 2018

22u32 0 Jupiler Pro League Dank zij twee penaltygoals van Teddy Chevalier nam Kortrijk de maat van een verdienstelijk OHL. Het team van coach Glen De Boeck blijft zo in koers voor de eindwinst in play-off 2 en mogelijk ook voor Europees voetbal. Vrijdag wordt in play-off 2 A de topper Zulte Waregem (10 punten) – Kortrijk (9) gespeeld.

Vier wijzigingen bij Kortrijk in vergelijking met de ploeg die zaterdag Lierse met 0-2 kopte. Kumordzi, Makarenko Van der Bruggen en Perbet bleven langs de kant. Palmer Brown, De Smet, Lepoint en Papazoglou namen hun plaats in. OHL startte met de elf die zaterdag met 0-2 in Beveren wonnen.

Na een aangenaam en evenwichtig wedstrijdbegin, met een kopbal van Papazoglou nipt naast en aan de overzijde eerst een poging van Dequevy in het zijnet en een mooie vrijschop van Gorius gered door Bruzzeze, kwam Kortrijk na 12 minuten met een strafschop op voorsprong. Schuermans vond het nodig De Smet een licht duwtje te geven en Van Driessche vond dat voldoende voor een penalty. Chevalier liet de kans niet liggen: 1-0.

De wedstrijd verwaterde. OHL slaagde er nauwelijks nog in zich te manifesteren – een mooie actie van Storm niet te na gesproken - en ook de thuisploeg kon nog nauwelijks dreigen. Maar na 38 minuten stond het wel 2-0. Gorius trapte een bal slecht weg en De Smet knalde de rebound tegen de arm van diezelfde Gorius aan. Opnieuw penalty, koeltjes omgezet door Chevalier: 2-0. Even later liet Storm na een te korte terugspeelbal van D’Haene te verzilveren en OHL zo weer in de wedstrijd te brengen. De lob van de Club Brugge-huurling ging over.

De bezoekers kwamen na de rust sterk uit de kleedkamers. Kostovski kopte op aangeven van Dequevy de 2-1 binnen. De derde goal van de Macedoniër in play-off 2, terwijl hij in de reguliere competitie maar één keer raak trof. Even later noopte diezelfde Kostovski Bruzzeze met een gerichte kopbal tot een prima reflex.

Zonder echte doelkansen af te dwingen – een afgeblokt schot van de ingevallen Kehli niet te na gesproken - bleef OHL de betere ploeg. De thuisploeg slaagde er niet meer in de Leuvenaars pijn te doen. Veder dan twee pogingen van Ouali kwam de thuisploeg niet meer. Aan de overzijde hield Bruzzeze Storm nog van de 2-2.