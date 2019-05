Twee correcte beslissingen volgens Verbist: scheidsrechtersbaas laat zich uit over discutabele fases in Club Brugge-Anderlecht XC

01 mei 2019

10u11 3 Jupiler Pro League Scheidsrechtersbaas Johan Verbist heeft zijn licht laten schijnen op de discutabele fases in Club Brugge-Anderlecht (1-0). Paars-wit kreeg geen penalty ondanks hands van Clinton Mata, het doelpunt van Wesley Moraes werd daarnaast afgekeurd wegens vermeend buitenspel. Twee correcte beslissingen, volgens Verbist.

Consternatie alom net voor de pauze in Jan Breydel. Wesley schoof de 1-0 tegen de touwen, maar de VAR keurde de goal af. Op de virtuele buitenspellijn was te zien hoe de voet van de Club Brugge-spits nét iets verder stond dan die van Kara. Maar wiens knie zich het dichtst bij het Anderlecht-doel bevond, was helemaal niet duidelijk. Hoe dan ook: Verbist zette de fase bij de geslaagde VAR-interventies van het afgelopen weekend, zonder er dieper op in te gaan.

Wél kwam er extra uitleg over de penaltyclaim van Anderlecht na de handsbal van Mata. “Bij een kapbeweging van Adrien Trebel krijgt Clinton Mata, die een sliding uitvoert, de bal tegen de arm. Die arm, waar hij op steunt, bevindt zich in een natuurlijke houding. Zoals in een presentatie voorafgaand aan de play-offs (22 maart) werd verduidelijkt naar de clubs toe, is een bal tegen de steunarm in natuurlijke houding geen handspel. Het was dus een correcte beslissing van de scheidsrechter om verder te spelen. Ook de beslissing van de VAR om niet tussen te komen, was juist”, aldus Verbist.

Hands Mata:

Buitenspelfase: