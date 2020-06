Tv-zenders overwegen klacht tegen Pro League bij centrum voor conflictbemiddeling Niels Vleminckx

16 juni 2020

Het dispuut tussen de vorige tv-rechtenhouders en de Pro League anderzijds blijft aanslepen. Telenet, Proximus en VOO vroegen de voetbalclubs om compensatie, aangezien ze samen 23 miljoen hadden betaald om wedstrijden uit te zenden die door corona nooit zijn gespeeld. De Pro League hield voet bij stuk en roept overmacht in om het tv-geld te houden.

Maar daar blijft het niet bij. De rechtenhouders bekijken of ze naar CEPANI trekken, het centrum voor conflictbemiddeling. Bij die procedure oordelen drie rechters over de uitspraak. Er is geen beroep mogelijk tegen een uitspraak van CEPANI, maar de zaak kan wel verdergezet worden in de rechtbank. Ondertussen blijft het wachten op de laatste handtekening van Eleven onder het nieuwe tv-contract. Zonder ongelukken gebeurt dat nog voor het einde van deze week.