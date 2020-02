Tuur Dierckx en W.-Beveren plots rode lantaarn en nu komt Anderlecht: “Hier word je niet vrolijk van” JBE/ODBS

23 februari 2020

11u10

Bron: VTM NIEUWS

Waasland-Beveren deed zaterdagavond opnieuw een bijzonder slechte zaak in de strijd om degradatie. Zelf zwaar onderuit bij KV Mechelen, terwijl Cercle Brugge won in Moeskroen. “Dit is pijnlijk. Maar misschien is het beter eens met 4-0 te verliezen en volgende week punten te pakken, dan twee keer met 1-0 te verliezen. Maar nee, blij word je hier niet van. Al moeten we niet dramatiseren. Het komt er nu op aan enkele dagen de kopjes leeg te maken, om er dan volop tegenaan te gaan om die wedstrijd van zaterdag tegen Anderlecht voor te bereiden. En in die match wél scherp starten.”