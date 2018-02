Tussen hoop en vrees: KV Mechelen laat zege liggen in slotfase na gemiste penalty Rits Dieter Peeters

24 februari 2018

20u08 22 Jupiler Pro League Na een vroege achterstand pakte Malinwa een punt tegen Charleroi, de tweede in de stand, dat alweer niet kon overtuigen. De Carolo’s leken vooral niet te willen verliezen Achter de Kazerne. KV Mechelen was op zijn beurt niet bij machte om Charleroi uit verband te spelen. Rits liet het vanop de stip na om de degradatiestress bij Mechelen aan flarden te schieten.

Een enorm nerveus Malinwa boeide zich in het eerste kwartier vooral op in scheidsrechter Vertenten, onterecht overigens. Bij de eerste goede actie van Charleroi slikte Coosemans ook meteen een doelpunt. De Mechelse defensie werkte een bal slecht weg tot bij N’Ganga, die goed voorzette. Bedia kroop goed voor Cocalic en kopte overhoeks binnen. Net als tegen AA Gent en Anderlecht werd de 1m90 grote Bosniër geklopt in de lucht, met een tegendoelpunt tot gevolg.

Dat maakte de opdracht van KV Mechelen zeker niet makkelijker, want het kon dit seizoen nog nooit winnen als de tegenstander eerst scoorde. Toch kwam het gaandeweg beter in zijn spel. Na twintig minuten kreeg Tainmont de kans op de gelijkmaker, maar de Fransman wilde te graag scoren tegen zijn ex-club en knalde onbesuisd over. Intussen bleef Malinwa zich wel ergeren aan de beslissingen van Vertenten, vooral dan bij enkele strafschopsituaties, maar de ref had het telkens bij het rechte eind. Naarmate de eerste helft vorderde was enkel Mechelen nog gevaarlijk. Na pogingen van Pedersen en Schoofs was het verdediger Mera die KV Mechelen tien minuten voor de rust verdiend op gelijke hoogte kopte. Een zenuwachtig Malinwa trok zo met goede moed weer naar de kleedkamer.

Charleroi begon met meer aanvallende intenties aan de tweede helft, maar het was KV Mechelen dat het eerst kon dreigen op de counter. Schoofs kon de mee opgerukte Bandé en Rits echter niet bedienen. Enkele minuten later vroeg Malinwa voor een derde keer een strafschop na vermeend handspel van Dessoleil, maar Vertenten gaf opnieuw terecht geen krimp. Mechelen verspilde zo onnodig veel energie, die ze tegen een fysiek sterker Charleroi nog nodig zouden hebben.

Op een eerste schot in de tweede helft was het 25 minuten wachten, de bal van Cobbaut zoefde voorlangs. Geen van de twee ploegen kon zijn wil opleggen en vooral de schrik om te verliezen was aan beide kanten groot. Tien minuten voor tijd kon Bandé nog eens dreigen met een schot uit de draai. Mandanda had er weinig moeite mee. Uiteindelijk kwam de strafschop van Malinwa er dan toch. Dessoleil haalde Pedersen neer. Rits miste de kans om Mechelen een zo goed als zeker behoud in 1A te bezorgen. Ook de kopbal van Pedersen leverde geen doelpunt meer op. Zo moest Malinwa vooral bang afwachten wat Eupen doet tegen Lokeren en zelf nog punten pakken tegen Standard en Waasland-Beveren.