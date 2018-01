TT: De Bock definitief naar Leeds voor 1,7 miljoen euro plus bonussen - De Bruyne ziet komst Alexis Sanchez bij Manchester City wel zitten De voetbalredactie

14u39 0 RV Jupiler Pro League Het voetbalseizoen 2017-2018 is halfweg en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Cercle Brugge laat twee spelers vertrekken

De contracten van Vagner Gonçalves en Amadou Diallo bij tweedeklasser Cercle Brugge zijn ontbonden, zo maakte de Vereniging vandaag bekend.

De 21-jarige Braziliaan Gonçalves werd vorige zomer door Cercle overgenomen van het Georgische Saburtalo. Met slechts zes speelminuten in één invalbeurt bij Cercle kon zijn verblijf bij de ambitieuze tweedeklasser geen succes genoemd worden. De 23-jarige Guinees Diallo kwam in 2016 over van Union.

Antwerp laat Mamoutou N'Diaye naar Saudi-Arabië vertrekken

De Malinese middenvelder Mamoutou N'Diaye verlaat eersteklasser Antwerp om bij het Saudische Ohod Club aan de slag te gaan, zo maakte de club uit Medina bekend op zijn Twitter-account.

De negenvoudige international was sinds de zomer van 2015 bij toenmalig tweedeklasser Antwerp aan de slag. Vorig seizoen vierde hij mee de promotie naar eerste klasse, waar hij in de heenronde van dit seizoen niet verder kwam dan acht wedstrijden. Onlangs vertrok hij ook niet mee op stage met The Great Old, een signaal dat een transfer nakende was.

Voor zijn passage bij Antwerp kwam N'Diaye in ons land achtereenvolgens ook uit voor AA Gent (2008-2013), Bergen (uitleenbeurt in 2010-2011) en Zulte Waregem (2013-2015).

Kevin De Bruyne ziet komst van Alexis Sanchez wel zitten

Het lijkt een kwestie van tijd voordat Alexis Sanchez de deur bij Arsenal achter zich dicht trekt en tekent bij Manchester City. Pep Guardiola hengelt al een tijdje naar de diensten van de Chileen en ook Kevin De Bruyne ziet de komst van Sanchez wel zitten. "Hij is een heel goede speler. Uiteraard zullen we wel zien wat er deze transferperiode zal gebeuren. Als een goede speler naar ons komt dan is dat beter, als hij niet komt, doen we het met het team dat we hebben. Iedereen doet een geweldige job. Als hij komt, dan zal hij wel iets toevoegen aan het team."

De Bock officieel naar Leeds voor 1,7 miljoen euro plus bonussen

Het hing al even in de lucht, maar is nu ook officieel. Laurens De Bock ruilt Club Brugge voor Leeds United. De linksachter legde er gisteren zijn medische testen af, vandaag is de deal helemaal rond. De Bock tekent bij de Engelse tweedeklasser een contract tot 2022. Club vangt 1,5 miljoen pond of 1,7 miljoen euro plus bonussen. Lokeren krijgt nog een opleidingsvergoeding.

Leeds United is de huidige nummer zes in de Engelse Championship. In de prijzenkast van de traditieclub staan onder meer een FA Cup, een League Cups en twee Supercups. Daarnaast werd het team ook drie keer landskampioen (1969, 1974 en 1992). Ook in het begin van deze eeuw waren er nog sportieve hoogdagen, met nog een halvefinaleplaats in de Champions League in het seizoen 2000-2001. In de tweede groepsfase bleken ze toen te sterk voor Anderlecht. Nadien kwam de club door financiële problemen in een vrije val terecht, met als dieptepunt drie seizoenen in de Engelse derde klasse tussen 2007 en 2010.

AA Gent legt Janga onder contract

AA Gent trekt na Anders Christiansen, Sigurd Rosted en de jonge doelman Anthony Swolfs zijn vierde aanwinst van deze wintermercato aan. Rangelo Janga legde voor de stage in Oliva al bevredigende medische en fysieke tests af, maar AA Gent wou de international van Curaçao op oefenkamp aan het werk zien voor een definitieve beslissing genomen werd. De 25-jarige targetspits maakte de voorbije week een behoorlijke indruk en tekent voor 3,5 jaar. Rangelo Janga doorliep een ongebruikelijk parcours via Willem II en Excelsior, maar de voorbije twee en een half jaar maakte hij eerst voor Dordrecht en later voor Trencin 49 goals in 82 matchen. (RN)

Vanlerberghe geen optie meer voor KV Mechelen

KV Mechelen zal Jordi Vanlerberghe deze winter niet terughalen. De polyvalente jongeling die afgelopen zomer naar Club Brugge verkaste was lang in beeld Achter de Kazerne, maar nu is Vanlerberghe geen optie meer voor Malinwa. In plaats daarvan wordt de focus verlegd naar een defensieve middenvelder.

Bandé blijft gewoon nog bij Mechelen

Ajax zou volgens diverse bronnen geprobeerd hebben om Hassane Bandé nú al naar Amsterdam te halen, maar dat feestje gaat niet door. Bij onze collega's van het Algemeen Dagblad licht Marc Overmars, directeur spelerszaken bij de Ajacieden, een en ander toe. "Je wilt zo'n speler het liefst zo snel mogelijk laten wennen bij de club. Maar Mechelen heeft het zwaar en wil hem niet kwijt."

Bandé tekende begin vorige maand al een contract bij de Nederlandse traditieclub, maar Mechelen kwam met Ajax overeen dat hij nog tot het einde van het seizoen in ons land mocht blijven. Daar lijkt in de wintermercato dus geen verandering in te komen.

AMSTERDAM, NETHERLANDS - DECEMBER 4: Hassane Bande forward of KV Mechelen pictured in front of the Ajax Arena on December 4, 2017 in Amsterdam, Netherlands.

Schaart Mertens zich bij best betaalde spelers in Italië?

Met 14 goals en 12 assists tot dusver is Dries Mertens ook dit seizoen een enorme belangrijke schakel voor Napoli. Niet vreemd dus dat onze landgenoot zich in de kijker speelt bij enkele buitenlandse topclubs. Maar de leider uit de Serie A wil Mertens koste wat het kost houden, dus mikt Mertens op een flinke loonsverhoging.

Eind vorig seizoen verlengde Mertens zijn contract bij Napoli tot 2020. Dankzij de nieuwe verbintenis strijkt onze Rode Duivel circa 4 miljoen euro per jaar op. Enig probleem voor de Napolitanen: in het contract van de pocketspits staat nog steeds een vervelende afkoopclausule. Voor 28 miljoen euro kunnen (buitenlandse) clubs Mertens zomaar komen wegkapen. Klein geld voor onder andere Manchester United en Liverpool én een doorn in het oog voor Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis, die zijn liefde voor onze landgenoot nooit onder stoelen of banken stak.

Daarom wil De Laurentiis volgens 'Sky Italia' opnieuw rond de tafel gaan zitten met Mertens om de afkoopclausule uit het contract te laten verwijderen of flink omhoog te trekken. Voor wat hoort wat, Mertens zou in ruil een slordige 6 miljoen euro per jaar vragen. Stemt de Italiaanse club toe, wordt de Rode Duivel meteen een van de best betaalde spelers in Italië.

Standard laat Fiore gaan

Standard Luik heeft het vertrek van jeugdproduct Corentin Fiore bekendgemaakt. De verdediger trekt naar de Italiaanse tweedeklasser US Palermo, waar hij een contract tekende tot medio 2020.

De 22-jarige Fiore speelde nooit voor een andere club dan Standard. Na zijn debuut in het najaar van 2014 kwam de linksvoetige verdediger tot vijftig officiële optredens voor de Rouches. Dit seizoen, onder Ricardo Sa Pinto, mocht hij nog geen enkele keer opdraven.

Bij Palermo, momenteel de koploper in de Serie B, vindt hij met de Macedoniër Aleksandr Trajkovski (ex-Zulte Waregem en KV Mechelen) nog een oude bekende van de Jupiler Pro League terug. De Sicilianen tellen na 21 speeldagen 39 punten, twee meer dan eerste achtervolger Frosinone.

Eupen rondt met Mamadou Koné derde wintertransfer af

Na de transfers van Florian Raspentino (transfervrij) en Yuta Toyokawa (Leeds) heeft Eupen een derde wintertransfer afgerond. De Ivoriaanse spits Mamadou Koné wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van de Spaanse eersteklasser Leganés, met een aankoopoptie.

De 26-jarige Koné maakte in 2010 de oversteek van Ivoorkust naar Spanje. Daar was hij sindsdien actief bij Racing Santander en Oviedo. Het voorbije anderhalf seizoen kwam hij uit voor Leganés, maar na slechts zeven optredens in de hoofdmacht van het team uit de buitenwijken van Madrid (en geen goals), mocht hij beschikken.

Bij Eupen komt hij terecht bij de rode lantaarn van de Jupiler Pro League. De Oostkantonners tellen na 21 speeldagen zestien punten, twee minder dan de voorlaatste, KV Mechelen.

OH Leuven haalt nationale doelman van Thailand binnen

OH Leuven heeft zijn eerste wintertransfer aangekondigd. De Leuvenaars nemen de 27-jarige doelman Kawim Thamsatchanan over van de Thaise topclub SCG Muangthong United. Thamsatchanan is de nationale doelman van Thailand en kapitein van het Thais elftal.

De Thaise bestuursconnectie van OHL zal ongetwijfeld een rol gespeeld hebben in de transfer. Bestuurder Khun Aiyawatt Srivaddhanaprabha is dan ook opgetogen met de komst van zijn landgenoot. "Kawin Thamsatchanan sprong al een tijdje in het oog met zeer overtuigende prestaties. We zijn er dan ook van overtuigd dat hij met zijn kwaliteiten en ervaring het team iets extra zal bijbrengen. We bedanken de mensen van SCG Muangthong United Football Club om Kawin niets in de weg te leggen. Deze deal is heel belangrijk, niet alleen voor Kawin, maar ook voor het Thaise voetbal."

Thamsatchanan behaalde al 62 caps voor zijn land, waarvan tien als kapitein. Met zijn vorige club won hij vier nationale titels en twee bekers.

Dendoncker wil deze mercato nog weg

De geschiedenis herhaalt zich. Net als afgelopen zomer, toen hij op de radar van AS Monaco stond, heeft Leander Dendoncker (22) intern aangegeven dat hij wil vertrekken bij Anderlecht. Als het van de speler afhangt, gebeurt dat nog deze maand. Er is interesse voor Dendoncker - bij West Ham staat hij onderaan de verlanglijst - maar niet in die mate dat clubs bereid zijn meer dan 20 miljoen euro te betalen. "Enkel bij zulke waanzinnige biedingen willen we luisteren", benadrukte Herman Van Holsbeeck gisteren nogmaals.

Het is verrassend dat Dendoncker nu de forcing richting buitenland - liefst de Premier League - wil voeren. Bij paars-wit is hij zeker van speelminuten, wat zijn kansen op een WK-selectie voor Rusland alleen maar doet toenemen. Het moet wel gezegd dat we op stage in La Manga geen terneergeslagen Rode Duivel zien. Dendoncker zet zich voorbeeldig in op training en dolt met de ploegmaats. "En we verwachten dat hij zich professioneel blijft gedragen, zoals elke werknemer met een contract", aldus Van Holsbeeck nog.

Stanciu heeft inmiddels een persoonlijk akkoord met Sparta Praag. Er is wel nog geen deal tussen Anderlecht en de Tsjechen. Paars-wit wil 5 miljoen euro. (PJC/KTH)

Genk zoekt naar defensieve middenvelder

Racing Genk wacht nog steeds op zijn eerste wintertransfer, een defensief denkende middenvelder is de topprioriteit. De deal met Ibrahima Seck van Waasland-Beveren zou in een beslissende fase zitten, maar is nog steeds niet afgerond. Genk is geduldig omdat Seck aangegeven heeft graag opnieuw met Philippe Clement te willen werken. Mogelijk haalt Genk ook nog een nieuwe flankaanvaller, daar bewandelen ze enkele pistes. Al is de nood daar minder hoog omdat Edon Zhegrova zich snel ontwikkelt. In de pikorde lijkt hij Manuel Benson definitief voorbij.

Malinovskyi en Wouters trainden uit voorzorg niet. Ook morgen volgen zij nog een aangepast programma. Samatta trainde wel probleemloos mee en dat is een opsteker voor Clement, ook Schrijvers hervatte. Aidoo had last van de maag en liet de tweede training van de dag schieten. (KDZ)

Wolfsburg vindt offensieve versterking in Zwitserland

Wolfsburg-Belgen Koen Casteels, Divock Origi en Landry Dimata hebben vandaag een nieuwe aanwinst mogen verwelkomen. De Zwitser Renato Steffen, een 26-jarige aanvallende middenvelder, komt over van FC Bazel en tekende een contract tot medio 2021.

Steffen was deze zomer al een target voor de Wolven, maar pas nu kon tot een akkoord gekomen worden met Bazel. Wolfsburg zou volgens Duitstalige media een kleine twee miljoen euro betalen voor de vijfvoudig Zwitsers international. Steffen kwam sinds januari 2016 tot 86 officiële optredens (en 17 goals) voor Bazel en pakte in die periode twee titels en één beker. Wolfsburg was op zoek naar offensieve versterking na het vertrek van spits Mario Gomez naar Stuttgart.

De groenhemden beëindigden de heenronde in de Bundesliga op een matige twaalfde plaats, met 19 punten na 17 speeldagen. Werder Bremen, dat als zestiende op de barrageplaats staat, telt slechts vier punten minder. Komende zondag beginnen Casteels, Origi, Dimata en co aan hun terugronde op het veld van Borussia Dortmund.

