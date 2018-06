TT 20/06: Dompé twee jaar naar Gent - Anderlecht slaat dubbelslag - Engelse club biedt 15 miljoen voor Limbombe De voetbalredactie

20 juni 2018

19u16 61 Jupiler Pro League Het WK is vol aan de gang, maar dat betekent niet dat de clubs zich niet weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Cercle Brugge huurt Franse spits Guévin Tormin jaartje langer van Monaco

De Franse spits Guévin Tormin zal ook volgend jaar de kleuren van Cercle Brugge verdedigen. Dat maakte de vereniging vandaag bekend. Net als vorig seizoen wordt de 21-jarige Tormin van Monaco gehuurd. Coach Laurent Guyot kent Tormin van bij de Franse jeugdelftals.

Vorig seizoen scoorde Tormin zeven doelpunten in de Proximus League. Ook een stapje hoger wil hij het waarmaken. "Ik kijk er enorm naar uit! Afgelopen seizoen kenden we heel wat successen, maar ik brand van ambitie om ook volgend seizoen het beste van mezelf te geven", verklaart Tomin op de website van groen-zwart.

Leicester versterkt zich met middenvelder James Maddison

Leicester City heeft de 21-jarige aanvallende middenvelder James Maddison aangetrokken. Dat meldt de Engelse club woensdag op zijn website. De Brit komt over van tweedeklasser Norwich en ondertekende een vijfjarig contract bij "The Foxes".

Maddison kwam dit seizoen 49 keer in actie voor Norwich. Daarin scoorde hij vijftien doelpunten en leverde hij elf assists af. Volgens Engelse media zou Leicester om en bij de 25 miljoen euro betalen aan Norwich.

Leicester-coach Claude Puel is verheugd met de komst van de aanvallende middenvelder. "Maddison is een van de grootste talenten van het Engelse voetbal", zei de Fransman op de website van Leicester. "Hij is het type speler dat op elk moment een gevaarlijke situatie kan creëren. Ik ben er zeker van dat hij het team veel zal bijbrengen. Maddison heeft een enorm potentieel en is dan ook een grote transfer voor de club en de supporters."

Het was bovendien Puel die Maddison overtuigde voor Leicester te kiezen. "We hebben gepraat over welk type speler ik ben en de manier waarop ik me hier snel kan integreren", zei Maddison. "Ik denk dat ik de juiste keuze heb gemaakt en heb een goed voorgevoel. Ik sta dan ook te popelen om aan het nieuwe seizoen te beginnen."

Maddison is na de Portugese rechtsback Ricardo Pereira en de Noord-Ierse centrale verdediger Jonny Evans de derde zomertransfer van Leicester.

Zweedse aanwinst voor AA Gent

AA Gent heeft zich versterkt met Eric Smith, een 21-jarige centrale middenvelder. Hij ondertekende een contract voor vier seizoenen. De voorbije seizoenen was Smith in eigen land actief bij IFK Nörrkoping en Halmstads BK.

"Smith is een rechtsvoetige nummer 6, een grote en sterke middenvelder met een goede techniek. Hij is sterk in de lucht en een intelligente, collectief ingestelde speler. Hij kan indien nodig ook depanneren als centrale verdediger", klinkt het op de clubwebsite.

Vlietinck verlengt contract bij Club Brugge

Thibault Vlietinck heeft zijn contract bij Club Brugge verlengd tot 2020. Dat maakte blauw-zwart zonet bekend op de clubwebsite. De 20-jarige Vlietinck, die al van zijn elfde voor Club voetbalt, is sinds begin vorig seizoen een vast lid van de A-kern van de regerende landskampioen en hij verzamelde de afgelopen seizoenen ook al speelminuten in de Jupiler Pro League.

Leicester verhuurt Elliott Moore opnieuw aan Oud-Heverlee Leuven

De Engelse verdediger Elliott Moore speelt volgend seizoen opnieuw op huurbasis bij Oud-Heverlee Leuven. Dat meldt OHL op zijn website. Moore komt over van zusterclub Leicester City en speelde dit seizoen ook al voor Oud-Heverlee Leuven.

De 21-jarige Moore werd dit seizoen al gehuurd van de Premier League-club en kwam 35 keer in actie voor OH Leuven. Daarin vond hij driemaal de weg naar doel. Op het einde van het seizoen droeg Moore zelfs een paar keer de aanvoerdersband. Coach Nigel Pearson wou er dan ook alles aan doen om Moore langer bij OHL te houden. Moore heeft ook drie caps bij de U18 en U20 van Engeland op zijn teller staan.

Moussa Diallo verlengt bij Eupen

Eupen heeft het contract van aanvaller Moussa Diallo met een jaar verlengd. Dat melden de Panda's op hun website. De 27-jarige Belgische Senegalees speelt sinds vorige zomer bij Eupen.

Diallo kwam dit jaar dertien keer in actie voor Eupen, maar kon daarin niet een keer scoren. Toch slaagde de aanvaller erin het Eupense bestuur te overtuigen van zijn kwaliteiten. De Panda's namen Diallo vorig jaar over van het Luikse Solières Sport, dat in de tweede amateurklasse uitkomt.

Die KAS Eupen hat den Vertrag mit Moussa Diallo um ein Jahr verlängert.

La KAS Eupen a prolongé d’un an le contrat avec Moussa Diallo.

👏😌

Nederlander Bacuna trekt van Groningen naar Huddersfield Town

De Nederlander Juninho Bacuna speelt komend seizoen in de Premier League voor Huddersfield Town. Zijn huidige club, FC Groningen, en het team van Laurent Depoitre bereikten een akkoord. Bacuna tekende een overeenkomst tot medio 2021.

De 20-jarige Juninho volgt zo zijn oudere broer Leandro Bacuna naar Engeland. De 26-jarige Leandro vertrok in 2013 naar toenmalige Premier League-club Aston Villa. Tegenwoordig speelt hij in het Championship voor Reading.

Dompé voor twee seizoenen naar AA Gent

Het hing gisteren al in de lucht, maar is nu ook officieel: Jean-Luc Dompé (22) trekt naar AA Gent. De Franse flankaanvaller tekent voor twee seizoenen in de Ghelamco Arena. Dompé maakte drie jaar geleden furore bij STVV en hield daar een transfer naar Standard aan over. Op Sclessin kon Dompé zich evenwel niet doorzetten. Hij werd eerst uitgeleend aan Eupen en bracht de voorbije maanden door bij het Franse Amiens. Daar kwam hij maar 28 minuten aan spelen toe. Toch ziet AA Gent blijkbaar een opportuniteit in Dompé, die ondanks een nog lopend contract gratis weg mag bij Standard.

Lukasz Fabianski trekt naar West Ham

Lukasz Fabianski, tweede keeper van Polen op het WK, verruilt het gedegradeerde Swansea City voor West Ham United. Dat maakte zijn nieuwe werkgever zopas bekend via de officiële kanalen. De Poolse goalie tekende voor drie seizoenen bij de Londenaars.

De 33-jarige Fabianski is met West Ham aan zijn derde Engelse club toe, na Arsenal (2007-2014) en Swansea (2014-2018). In eigen land verdedigde de 45-voudig Pools international in het begin van zijn carrière de kleuren van Lech Poznan (2004-2005) en Legia Warschau (2005-2007). Fabianski speelde de voorbije vier seizoenen 150 officiële duels voor Swansea. Dit jaar werd hij er door de supporters nog uitgeroepen tot Speler van het Jaar.

"Lukasz is een ervaren en moderne keeper die al heeft laten zien van grote waarde te kunnen zijn in de Premier League en daarbuiten", legde technisch directeur Mario Husillos de komst van de nieuwe doelman uit.

Fabianski is de tweede zomertransfer in twee dagen voor de Londense club, die de Premier League vorige maand afsloot op de dertiende plaats. Woensdag maakte West Ham immers ook al de aankoop van de Franse verdediger Issa Diop (Toulouse) bekend.

Anderlecht huurt Dimata en koopt Vranjes

Anderlecht slaat toe op de transfermarkt: van AEK Athene neemt paars-wit de 28-jarige centrale verdediger Ognjen Vranjes over en bij Wolfsburg huurt de Belgische recordkampioen Landry Dimata (20) voor één jaar met een optie tot definitieve aankoop.

Vranjes stond in januari al op de radar van Herman Van Holsbeeck. Luc Devroe bleef de piste volgen, maar zag het als een plan B centraal achterin. Prioriteit voor de positie van centrale verdediger was Chancel Mbemba. Maar ondanks een verhoogd bod bij Newcastle greep Anderlecht naast de Congolees. Devroe activeerde daarop meteen de piste Vranjes, dit keer met goed gevolg. Paars-wit betaalt 3,2 miljoen voor de Bosniër. Daar kan nog voor 500.000 euro aan bonussen bijkomen. Vranjes tekent een contract voor vier jaar in het Astridpark.

Voor de positie van diepe spits haalt Anderlecht Landry Dimata binnen. Luc Devroe transfereerde vorig seizoen, als manager van KV Oostende en met makelaar Didier Frenay, Dimata naar Wolfsburg voor zo'n 10 miljoen euro. Maar bij de Volkswagenclub brak Dimata geen potten. Met slechts zeven optredens en geen enkele goal bleef de Belgische belofte-international ver onder de verwachtingen. Bij Anderlecht, met Coucke en Devroe als grote fans, kan Dimata zijn carrière nieuw leven inblazen. Paars-wit huurt Dimata voor één seizoen, maar heeft ook een optie tot definitieve aankoop verworven. (MJR/NP)

Union legt met Steven Pinto-Borges derde zomeraanwinst vast

1B-club Union heeft de Frans-Portugese middenvelder Steven Pinto-Borges voorgesteld als nieuwe aanwinst. Pinto-Borges komt over van het Franse Grenoble, waarmee hij vorig seizoen promoveerde naar de Ligue 2, en tekende een contract voor twee seizoenen.

De 32-jarige middenvelder kwam zijn hele carrière uit in de Franse tweede, derde en vierde klasse bij clubs als Guingamp (2005-2009), Clermont Foot (2009-2011), Cherbourg (2011-2013), Carquefou (2013-2014) en Grenoble (2014-2018). Met Guingamp zorgde hij in 2009 voor een enorme verrassing in Frankrijk door als tweedeklasser de Franse beker te winnen.

Pinto-Borges is na de Franse aanvaller Nils Bouekou en de Noorse doelman Anders Kristiansen de derde zomertransfer van Union.

Waarom Club niet volle pot betaalt voor Mata

Zoals aangekondigd werd de transfer van Clinton Mata van Charleroi naar Club Brugge gisteren afgerond. De rechterflankspeler tekende voor vier jaar. Opvallend is dat de Belgische Angolees (hij is international) meteen onder het mes moet voor een liesblessure en pas begin oktober wedstrijdfit zal zijn. Meteen ook de reden dat blauw-zwart niet de volle pot betaalt, zijnde 3 miljoen euro. Al is er een clausule opgenomen waarbij de transferprijs stijgt naarmate Mata meer speelt. Zo kunnen de Carolo's toch nog aan 3 miljoen raken. Goed ingedekt van Club dus. Toch verwachten ze wel iets van hun aanwinst. "Clinton is één van de beste aanvallende backs uit onze competitie", aldus Leko op de Club-website. "Met zijn capaciteiten en profiel past hij perfect in het voetbal dat we willen spelen. Bovendien zie ik nog groeimarge. Samen met Dion Cools hebben we nu twee volwaardige spelers voor de rechterflank, geen overbodige luxe met ons drukke programma."

Huddersfield biedt 15 miljoen op Limbombe, Wesley blijft gegeerd

Voorlopig komt er niet direct nog iemand bij, al blijven de Bruggelingen actief onderhandelen. Zo blijft de centrale verdediger Marcos Senesi (21, San Lorenzo) een optie, meer dan de Servische spits Djordje Jovanovic (19, Partizan Belgrado). Op uitgaand vlak blijft Wesley gegeerd. Naast Lazio zijn er nog twee concrete aanbiedingen, maar geen komt in de buurt van de 15 miljoen euro waar Club op mikt voor zijn spits. 15 miljoen is ook het bedrag dat Huddersfield voor Anthony Limbombe bood. Gisteren meldde Newcastle zich in Brugge en ook Southampton is dat nog van plan. Uit Duitsland is er interesse van Schalke 04 en RB Leipzig, maar die clubs willen pas na het WK in actie treden. Zo lang wil Limbombe niet wachten en dus is de kans groot dat hij naar één van de eerder genoemde Premier League-clubs trekt. Een beslissing is er helemaal nog niet genomen en dus mogen de Bundesligaclubs - net als het eveneens geïnteresseerde Marseille en een andere Franse topvijfploeg - nog steeds hopen. (WDK/TTV)

Monaco trekt geldbuidel open voor zestienjarig toptalent

AS Monaco heeft zich gisteravond verzekerd van de diensten van aanvaller Willem Geubbels. De 16-jarige Fransman komt over van Olympique Lyon, waar hij dit seizoen zijn debuut in het profvoetbal maakte. Volgens diverse media zou met de transfer zo'n twintig miljoen euro gemoeid zijn.

Geubbels, die een Nederlandse vader en Centraal-Afrikaanse moeder heeft, maakte begin december 2017 zijn debuut in het eerste elftal van l'OL in de Europa League-wedstrijd tegen het Italiaanse Atalanta. Verderop in het seizoen volgden nog drie invalbeurten, hetgeen volstond om indruk te maken.

"Zijn komst past bij onze ambitie de beste Europese talenten verder te laten ontwikkelen", legde algemeen directeur Vadim Vasilyev uit. "Hij heeft zijn grote talent al laten zien en met geduld en veel werkijver gaan wij hem naar de absolute top brengen."

Monaco, het team van Rode Duivel Youri Tielemans, beëindigde de Ligue 1 het voorbije seizoen als tweede. Het plaatste zich zo rechtstreeks voor de poulefase van de Champions League.

Lazio bekijkt Boyata

Dedryck Boyata heeft enkele goede seizoenen bij Celtic achter de rug en nu hij ook bij de Rode Duivels bevestigt als vervanger van de geblesseerden Vincent Kompany en Thomas Vermaelen, wekt dat de interesse van Europese clubs. Zo zat er maandag in het Fisht-stadion van Sotsji een delegatie van Lazio in de tribune om de Brusselaar aan het werk te zien in het duel tegen Panama, op de openingsspeeldag in groep G. "Ik bekijk het stap voor stap, ik heb nog een contract voor een seizoen bij Celtic. Ik ben hier om me op het WK te concentreren en de rest zien we daarna wel", vertelde Boyata dinsdag in Dedovsk.

Waasland-Beveren verliest Jonathan Buatu aan Rio Ave

De Portugese eersteklasser Rio Ave heeft de transfer van Jonathan Buatu aangekondigd. De Belgisch-Angolese verdediger komt over van Waasland-Beveren en tekende een contract voor vier seizoenen bij de nummer vijf van de Portugese Primeira Liga.

De 24-jarige Buatu verlaat zo na drie seizoenen de Freethiel. Waasland-Beveren pikte de verdediger in de zomer van 2015 transfervrij op bij het Engelse Fulham. Voordien was hij er in België niet in geslaagd door te breken bij Standard (2008-2012), Racing Genk (2012-2013) en RWDM Brussels (2013). Bij Waasland-Beveren lukte dat wel. Buatu kwam de voorbije drie jaar tot tachtig officiële duels (en drie goals) voor de Waaslanders.

De geboren Luikenaar was in het verleden een vaste waarde in de Belgische jeugdselecties, maar koos in 2014 om zich beschikbaar te stellen voor het nationaal elftal van Angola. Sindsdien behaalde 13 caps voor het land in Zuidwest-Afrika.

Rio Ave beëindigde Primeira Liga vorig seizoen op een knappe vijfde stek en plaatste zich zo voor de tweede kwalificatieronde van de Europa League. Daar is het net als Racing Genk reekshoofd. De loting vindt woensdagmiddag (om 13u00) plaats.

Ook drukke dag bij Racing Genk

Vladimir Screciu, zo heet de nieuwe verdediger van Racing Genk. De 18-jarige Roemeen komt over van Craiova en tekende een contract voor 3 jaar met optie voor een extra jaar. De tweevoetige, snelle verdediger kan op verschillende posities uit de voeten en speelde 44 wedstrijden in de Roemeense eerste klasse. Intussen is ook de transfer van Colley naar Sampdoria officieel. De Gambiaanse verdediger tekende een contract tot 2022 en zal op jaarbasis 850.000 euro verdienen. De Limburgers strijken bijna 8 miljoen euro op, plus 2 miljoen aan bonussen. Bijna 1 miljoen moeten ze wel afstaan aan zijn Zweedse ex-club Djurgardens. Voor Pozuelo zou er interesse zijn van zijn ex-club Real Betis. Wie 'Pozo' wil halen, moet daar 8 miljoen euro voor leggen. (KDZ/DPB)

Vallecano polst naar Sinan Bolat

Antwerp-doelman Sinan Bolat (29) speelt volgend seizoen misschien in La Liga. Het Spaanse Rayo Vallecano informeerde naar de Turkse doelman, maar tot een bod kwam het nog niet. Bolat hervond bij Antwerp zijn beste vorm en kan terugblikken op een sterk jaar. Als Vallecano Bolat wil aantrekken, moet het langs de 'Great Old' passeren. Bolat heeft bij Antwerp nog een contract voor twee seizoenen. (SJH)

Stilte voor de storm bij STVV?

9 vertrekkers, 1 versterking, 2 versterkingen in de wachtkamer. Het transferwerk bij STVV oogt zeer mager. Sportief manager Tom Van Den Abbeele hoopte nochtans om tegen 20 juni, vandaag dus - de dag van de eerste training - klaar te zijn met het huiswerk. Niet dus. Alleen de Frans-Haïtiaanse spits Duckens Nazon zette zijn handtekening onder een contract voor drie jaar. De Guinese middenvelder Sory Sankhon en de aanvallende middenvelder Alexander De Bruyn van Lommel zitten nog in de wachtkamer. Nu Vetokele, Akpom, Gueye, Goutas, Kitsiou, Charisis, Schevenels, Ayala en Acolatse Stayen verlieten, zal Marc Brys serieus moeten puzzelen om 15 spelers op het trainingsveld te krijgen. Vermoedelijk zullen er een aantal testers opdagen, waaronder Joël Ito, de aanvaller die Club Brugge mag/moet verlaten. Er is hoe dan ook nog veel werk aan de winkel. (SJH/FKS)

Cardona jaar langer bij Cercle?

Een uitleenbeurt van de Braziliaan Vitinho behoort tot de mogelijkheden. De jonge rechtsachter van Cruzeiro zou al in België zijn om medisch getest te worden. Grote kans dat Adrien Bongiovanni van Monaco op weg is naar Brugge. Cercle hoopt dat Irvin Cardona er nog een jaar bij doet, maar ook Nice en Nîmes zijn in de running voor de spits. (LUVM)

Lokeren kijkt uit naar Spaanse verdediger

Het is uitkijken naar de komst van Bambo Diaby. De 20-jarige Spaanse centrale verdediger van Senegalese origine komt over van het Italiaanse Sampdoria, dat hem vorig seizoen uitleende aan het Spaanse Girona. Dat stalde hem bij derdeklasser Peralada, waar hij overtuigde. Diaby tekent vandaag of morgen voor drie jaar. Daarnaast wil trainer Maes nog een linksback en één of twee spitsen. Corryn (KVM) is te duur. Zo verschenen slechts twee nieuwe gezichten op de eerste training: derde doelman Mantel en rechtsback Tirpan. Mpati en De Sutter werkten individueel. (MVS)

'Nieuw' Lierse wil Menzo als trainer

In zijn zoektocht naar een trainer mikt Lierse Kempenzonen - de opvolger van het failliete Lierse SK - hoog. Gisteren zat het bestuur van de club uit de eerste amateurklasse samen met Stanley Menzo, clubicoon en ex-coach van het 'oude' Lierse. De 54-jarige Nederlander was de voorbije twee seizoenen actief bij Ajax Cape Town in Zuid-Afrika. Daar liep zijn contract onlangs af. Menzo zou best gecharmeerd zijn door het project dat Lierse Kempenzonen hem voorlegde, al dienen er nog wel een paar praktische zaken te worden geregeld. (KDC)