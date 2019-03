Trotse Leko wil weinig kwijt over nakend afscheid: “Nog zeven weken vol gas en op 19 mei kampioen spelen” MH

31 maart 2019

20u36

Bron: Play Sports 0 Belgisch voetbal Een fiere Ivan Leko voor de microfoon van Play Sports. Je zou voor minder, na de Een fiere Ivan Leko voor de microfoon van. Je zou voor minder, na de collectieve knalprestatie van Club Brugge tegen AA Gent. Over zijn nakend afscheid wou de Kroaat niet veel kwijt. “Nog zeven weken vol gas en op 19 mei kampioen spelen. Daarna zien we wel.”

“We hebben fantastisch voetbal gebracht”, stak Leko van wal. “Van de eerste tot de laatste minuut waren we goed in alle opzichten van het moderne voetbal: snelheid, pressing, anticipatie... Er was veel beweging, een goede balcirculatie. Het enige minpunt was misschien onze efficiëntie. Anders was het 7 of 8-0. Maar ik ben super tevreden met wat we vandaag toonden. Proficiat aan mijn spelers en aan de supporters. Een goede start van de play-offs is heel belangrijk. De eerste etappe is gewonnen door ons. Nog negen te gaan.”

Titel of niet, Leko houdt het na dit seizoen voor bekeken als coach van blauw-zwart. Zelf loste hij weinig. “Dat heb ik niet gezegd. Ik heb veel foute dingen gehoord de laatste twee maanden. Ik ben triest. Het is triestig dat er gezegd wordt dat mijn relatie met spelers en bestuur niet goed is. Maar ik heb mijn beslissing wel genomen, ja. Die beslissing heb ik al weken genomen. Nog zeven weken vol gas en op 19 mei kampioen spelen. Daarna zien we wel.”