Trossard: “Kans bij de Rode Duivels komt nog wel” Kjell Doms

21 oktober 2018

12u45 0 Jupiler Pro League Leandro Trossard is terug van even weggeweest. Met twee doelpunten tegen Eupen luisterde hij zijn comeback na zijn schouderblessure op.

Twee weken geleden kwam hij in het Europa League duel tegen Sarpsborg hard op zijn schouder neer en liep hij een schouderluxatie op. Even werd gevreesd voor een lange inactiviteit, maar twee weken later staat hij terug. Alleen moest hij daardoor wel met pijn in het hart afzeggen voor de dubbele interland tegen Zwitserland en Nederland met de Rode Duivels. “Dat was het vervelendste van de hele zaak”, zei Trossard gisteren nadat hij met Genk 2-1 won tegen Eupen.

“Een selectie voor de nationale ploeg is het mooiste wat er is en dat laat je niet graag liggen. De timing kon dus niet slechter.” Maar Trossard panikeert niet. “Het is goed dat ik meteen weer de draad heb kunnen oppikken, ik hoop dat ik in de toekomst nog eens de kans krijg om mij te tonen in het shirt van de Rode Duivels.” Leandro Trossard lanceert deze middag ook zijn gloednieuwe website, www.leandro-trossard.be