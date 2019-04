Trossard baalt: “Je moet sowieso al geen overtreding begaan voor je eigen zestien in de tweede minuut” MH

02 april 2019

22u45

Bron: Play Sports 5 Belgisch voetbal Een ontgoochelde Leandro Trossard voor de microfoon van Play Sports Telenet. De Genkse kapitein zag hoe zijn team inefficiënt met de kansen omsprong op de Bosuil (1-0). “Er moet er altijd eentje binnen.”

“Of er meer inzat? Absoluut, hé. Ik denk dat wij de beste kansen hebben gehad. Op die vrije trap na hebben ze niet veel gecreëerd. We kwamen drie keer alleen voor de goal, daar moet er altijd eentje van binnen. Je moet sowieso al geen overtreding begaan voor je eigen zestien na twee minuten.”

“Maar het heeft niet alleen met dat te maken. Zoals ik zeg: we hebben genoeg kansen gehad, ook om er nog over heen te gaan. Bolat verrichte een paar goede reddingen. Het is jammer, hé. Er zat meer in vandaag.”