Trossard: “Als onze daden straks groter zijn dan de woorden van Club Brugge, ben ik content”

18 februari 2019

16u06

Bron: Sports Late Night 0 Jupiler Pro League Dat de titelstrijd uitdraait op ook een mentale krachtmeting tussen vooral RC Genk en Club Brugge, werd gisteren na de door Club gewonnen topper (3-1) duidelijk. Leandro Trossard schuwde de grote woorden niet en was niet onder de indruk van het blauw-zwarte spierballengerol voor en na de partij.

Ik denk dat Club het vooral moeilijk heeft met het feit dat wij al zoveel lof gekregen hebben en dat ze daarom zo praten. Leandro Trossard

Van een mentale tik wou het Genkse goudhaantje niet weten. “We staan nog altijd op kop met acht punten voor op Club", aldus Trossard in ‘Sports Late Night’ op Vier. “Dat gedoe over dat we zullen zien wie na deze match de beste ploeg is (een uitspraak van Leko op vrijdag, nvdr), vind ik zever. Ik denk dat Club het vooral moeilijk heeft met het feit dat wij al zoveel lof gekregen hebben en dat ze daarom zo praten. Wij moeten gewoon met de voeten op de grond blijven en er de resterende vier matchen in de reguliere competitie voluit voor gaan. Dan hebben we een mooie uitgangspositie voor de play-offs. Akkoord: vandaag was Club de beste. Maar als onze daden op het einde groter zijn dan hun woorden, ben ik tevreden.”

Leko: “Getoond dat Club een instituut is”

Ook bij Ivan Leko moest er wat van het hart. “Sommigen zullen nu weer zeggen dat Genk een off-day had, zoals dat ook gesteld werd na onze knappe zeges tegen Standard en Antwerp. Neen, vandaag zagen we een groots Club. Ik moet mijn spelers feliciteren, want het was niet makkelijk. Al drie weken horen we dat alles hier slecht is: de spelers, de trainer, het veld. Alles is zogezegd een drama. Maar vandaag ging het om voetbal en dan hebben we laten zien wie de beste ploeg is. Eigenlijk alleen jammer van het resultaat: het had 5-1 of 6-1 moeten zijn, tegen een topploeg die alles in huis heeft. Nogmaals: proficiat aan mijn spelers. We hebben getoond dat Club een instituut is. En met een instituut lach je niet.”

Clement: “Een ‘klotesituatie’”

Philippe Clement tenslotte zit vooral verveeld met de transferitis van Pozuelo. “Dat we na de pauze beter waren dan ervoor, heeft zeker deels te maken met de inbreng van Pozuelo. ‘t Is iets wat ik al tot vervelens toe herhaald heb, maar dit zou hetzelfde verhaal zijn met Vanaken bij Club of Carcela bij Standard. Een ‘klotesituatie’ voor ons. Elke keer weer zijn er de vragen of hij er nog gaat zijn, of hij fit is of niet, of hij kan spelen of niet. Heel vervelend om zo een match voor te bereiden. Dat neemt niet weg dat het voor de pauze een duel was tussen jongens en mannen. We wonnen geen duels, we probeerden op dit veld met dikwijls korte combinaties uit te voetballen van achteruit: allemaal dingen die niet waren afgesproken. Het was de bedoeling om hoger steun te vinden en diepgang te zoeken, daarom dat ik geopteerd heb om met twee spitsen te spelen. Misschien dat mijn spelers wel iets té veel zelfvertrouwen hebben en dachten dat ze er zich ook zo wel konden uitkomen. Niet dus, zeker omdat we alle duels verloren. Onze eerste helft was dramatisch.”

