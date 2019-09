Trebel en Kompany in Anderlecht-selectie voor topper tegen Club, Diagne ontbreekt bij blauw-zwart Redactie

21 september 2019

17u46 2 Jupiler Pro League Adrien Trebel en Vincent Kompany zitten in de Anderlecht-selectie voor de topper tegen Club Brugge. Peter Zulj, Samir Nasri en aanvaller Kemar Roofe zijn er niet bij. Bij Club Brugge ontbreekt Mbaye Diagne.

Geen Zulj en geschorste Sambi Lokonga, dus lijkt Trebel morgen te gaan spelen tegen Club Brugge. Daarnaast was Diagne een van dé mannen om naar uit te kijken in de topper op Jan Breydel. Was, inderdaad, want de 27-jarige Senegalees zit niet in de selectie. Een frustratie minder voor paars-wit.

De zaak-Diagne doet nog steeds pijn bij Anderlecht-voorzitter Marc Coucke. Club plukte de spits weg voor de neus van de Brusselaars. Maar paars-wit moet alvast niet vrezen dat de aanvaller hen morgen zal nekken.

Coach Philippe Clement kiest voor Diatta, Okereke, Tau, Dennis en Openda als aanvallende spelers. Diagne verzamelde tot nu toe een invalbeurt van drie minuten in de Jupiler Pro League. In de Champions League-match tegen Galatasaray klokte hij af op zeventien minuten.

De 21 namen voor de wedstrijd van morgen tegen RSC Anderlecht! #CluAnd pic.twitter.com/E8SQg9ifSy Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link