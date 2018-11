Trebel dinsdag onder het mes: Anderlecht-aanvoerder hoopt in januari wedstrijdklaar te zijn Pieter-Jan Calcoen

10 november 2018

06u50 0 Jupiler Pro League Het kon niet uitblijven. Anderlecht-speler Adrien Trebel (27) ondergaat dinsdag in Duitsland een operatie aan de buikspieren. In 2018 speelt hij in principe niet meer.

Eerst dit: ondanks de nakende ingreep is het niet uitgesloten dat Adrien ­Trebel zondag tegen AA Gent in de basis staat. Hij neemt immers geen enkel medisch risico door te voetballen. Desondanks bleek een operatie onafwendbaar, zo bewees de match tegen Fenerbahçe andermaal: de pijn was ondraaglijk, waardoor de kapitein in Turkije op geen enkel moment zijn gebruikelijke niveau haalde.

Vandaar dus dat Trebel volgende week naar Duitsland reist om er in principe dinsdag onder het mes te gaan. Trebel had ook specialisten in Frankrijk en Engeland bezocht, maar geeft, in overleg met de medische staf, finaal de voorkeur aan een Duitse arts. Die beweert dat de speler na nauwelijks drie weken zal kunnen trainen, andere dokters spraken over zes tot twaalf weken onbeschikbaarheid – een wereld van verschil.

Vier weken out?

Trebel is voorzichtiger dan de Duitsers: hij geeft zichzelf vanaf komende dinsdag vier weken de tijd om opnieuw op het veld te staan. Dat zou betekenen dat hij nog voor Nieuwjaar de groepssessies kan hervatten, om dan op winterstage in Spanje zichzelf klaar te stomen voor de laatste rechte lijn van de reguliere ­competitie en de play-offs. Wat in Trebels voordeel spreekt: hij staat bekend als een snelle genezer.

De ontwikkelingen omtrent de Fransman zijn een nieuwe tegenvaller voor Anderlecht. Met ­Trebel haalt de recordkampioen 67 procent van de punten, als hij ontbreekt, zakt dat cijfer naar 23 procent. Dat zijn weinig bemoedigende vooruitzichten in wat sowieso al moeilijke tijden zijn voor paars-wit. Voorzitter Marc Coucke omschreef het in Istanbul zo: “Wat we nu presteren, is onvoldoende. Corrigeren in januari? Laat ons hopen dat we ervoor ook nog wat wedstrijden winnen.”

Lokonga vervanger

Maar dat zal dus zonder Trebel moeten gebeuren. Om zijn afwezigheid op te vangen, kijkt trainer Hein Vanhaezebrouck, die ­volgens Coucke “niet onder druk staat”, in eerste instantie naar ­Albert Sambi Lokonga. De 19-jarige broer van Standard-speler Paul-José Mpoku maakte vorige week op Waasland-Beveren een goeie indruk als invaller en viel ook tegen Fenerbahçe in. Mogelijk kan hij een middenveld vormen met Kums en Makarenko.