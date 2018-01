TransferTalk: Transfer Stanciu naar Sparta Praag is rond - Walcott ruilt Arsenal voor Everton - Buyens terug naar Lierse De voetbalredactie

Het voetbalseizoen 2017-2018 is halfweg en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Transfer Stanciu naar Sparta Praag is rond

De transfer van Anderlecht-middenvelder Nicolae Stanciu naar Sparta Praag is rond. De Roemeen legt morgen zijn medische tests af bij de Tsjechische club. Als die voorspoedig voorlopen, staat niets een overgang nog in de weg.

Benevento trekt zoon van Fabio Cannavaro aan

Benevento heeft Christian Cannavaro (18) aangetrokken, de zoon van Fabio Cannavaro. De rode lantaarn in de Serie A neemt Christian Cannavaro over van Sassuolo, dat hem tot voor kort uitleende aan Serie B-club Capri.

Het was voorzitter Oreste Vigorito die de komst van Cannavaro bevestigde. Christian is een middenvelder. Vader Fabio is één van de drie verdedigers die ooit de Ballon d'Or won. Momenteel coacht hij Guangzhou Evergrande, de kampioen van China.

Benevento promoveerde vorig seizoen naar de Serie A, maar heeft het daar niet makkelijk. Een eerste punt kwam er pas op de vijftiende speeldag. Na twintig wedstrijden staan er zeven punten op de teller, acht minder dan de eerste ploeg op een plaats die recht geeft op het behoud. Woensdagochtend werd kapitein Fabio Lucioni nog voor een jaar geschorst door een positieve dopingplas.

OFICIAL Christian Cannavaro (Hijo del mítico Fabio) 18 años es nuevo jugador del Benevento. Llega procedente del Sassuolo pic.twitter.com/KIwkBmG6Co Javinho Pradito 1(@ JavinhoPradito1) link

Qatarese club roept twee Eupen-spelers vervroegd terug

Huurlingen Abdulkarim Fadlalla en Hamza Sanhaji verlaten Eupen en keren terug naar hun oorspronkelijke club: het Qatarese Al Sadd SC. Christoph Henkel, algemeen manager van KAS Eupen betreurt het snelle vertrek van de twee spelers: "Abdulkarim Fadlalla speelde regelmatig wedstrijden in het eerste team en liet zien dat hij nog steeds bruikbaar kon zijn in de Jupiler Pro League. We wensen deze twee spelers veel succes bij het nastreven van hun carrière."

Ook Fadlalla had gerust nog een tijdje aan de Kehrweg willen vertoeven. "Ik dank de supporters, de medewerkers, de technische staf en natuurlijk al mijn teamgenoten voor hun enorme steun. De beslissing weegt op mij omdat ik het team op een cruciaal moment verlaat. Al Sadd heeft het recht om mij terug te roepen en ik accepteer hun beslissing. Ik ben ervan overtuigd dat KAS Eupen in eerste klasse zal blijven.”

Abdulkarim Fadlalla @k1i9m9o3 und Hamza Sanhaji kehren zu @AlsaddSC zurück.

Abdulkarim Fadlalla et Hamza Sanhaji retournent à leur club d’origine Al Sadd: https://t.co/KSvEWpActh@Aspire_Academy @JPLeagueFR



Thank you and all the best! pic.twitter.com/xQRftYQ56P KAS Eupen(@ kas_eupen) link

Yoni Buyens terug naar Lierse

Yoni Buyens heeft een nieuwe club. De 29-jarige middenvelder – wiens contract bij Racing Genk begin deze maand werd ontbonden – keert terug naar Lierse, waar het destijds allemaal voor hem begon. Na Lierse kende Buyens omzwervingen bij KV Mechelen, Standard, het Engelse Charlton, Genk en Westerlo. Buyens’ terugkeer naar het oude nest is best opmerkelijk, want destijds vertrok hij met slaande deuren (en transfervrij) naar grote rivaal Mechelen. Buyens en Lierse zetten dat meningsverschil nu dus opzij. Lierse heeft nood aan een extra middenvelder en kwam zo bij Buyens terecht. Dat leidde tot een contract voor zes maanden. Morgen traint de teruggekeerde verloren zoon een eerste keer mee.

Walcott ruilt Arsenal voor Everton

Theo Walcott verlaat Arsenal voor een avontuur bij Everton. De 28-jarige flankaanvaller speelde als sinds 2006 voor ‘The Gunners’, maar was geen vaste waarde meer in het team van Arsène Wenger. ‘The Toffees’ zouden volgens Engelse media zo'n 22 miljoen euro betalen voor de Engelsman.

"Ik wil de club naar een volgend niveau helpen", zegt Walcott in een eerste reactie op de website van Everton. "Dit voelt aan als de juiste plaats voor mij, en ik ben ongeduldig om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen. Het is een club met een rijke geschiedenis en de fans zijn passioneel. Ik vond het altijd lastig om hier op bezoek te komen."

Walcott heeft het zelfs over prijzen pakken met zijn nieuwe club. "De manager is heel hongerig en ambitieus en dat is exact wat ik nodig heb. Ik wil prijzen winnen." De aanvaller kwam liefst 399 keer in actie voor Arsenal, en was behalve voor 108 doelpunten ook goed voor 78 assists. Dit seizoen mocht Walcott geen enkele keer starten in de Premier League.

Manager Sam Allardyce heeft na Cenk Tosun, die overkwam van Besiktas, zijn tweede grote wintertransfer beet. "Hij heeft een pak ervaring, ook in de Champions League en in de strijd om een ticket voor de Champions League. Hij toonde veel ambitie om zijn carrière hier opnieuw te lanceren." Everton is momenteel negende met 27 punten.

Na 12 jaar trouwe dienst verlaat @theowalcott @Arsenal voor @Everton. ✍👋 pic.twitter.com/uyIXA9vrxA Play Sports(@ playsports) link

Manchester City bindt Nicolas Otamendi langer aan zich

Manchester City heeft de contractverlenging van verdediger Nicolas Otamendi bekendgemaakt. De Argentijn ligt nu tot juni 2022 vast in het Etihad Stadium. Zijn vorige contract liep tot medio 2020.

De 29-jarige Otamendi streek in de zomer van 2015 neer in Manchester. Hij kwam sindsdien tot 120 officiële optredens voor de Citizens. Voordien was hij aan de slag bij zijn opleidingsclub Velez Sarsfield (2007-2010), FC Porto (2010-2014), Atletico Mineiro (2014) en Valencia (2014-2015).

De 51-voudig Argentijns international kon met Man City vooralsnog enkel de League Cup (2016) winnen. Maar de blauwhemden, met ook Vincent Kompany en Kevin De Bruyne in het team, zijn dit seizoen wel op weg naar de landstitel. Manchester City telt na 23 speeldagen 60 punten, twaalf meer dan eerste achtervolger Manchester United.

Photo News Nicolas Otamendi.

KV Mechelen haalt met Yacouba Sylla ervaren middenvelder in huis

KV Mechelen heeft een nieuwe middenvelder aan haar kern toegevoegd. De Malinees Yacouba Sylla komt over van de Franse eersteklasser Rennes, dat hem verhuurde aan het Griekse Panathinaikos, en tekende in het AFAS Stadion een contract tot medio 2021.

De 27-jarige Sylla is al de achtste inkomende transfer van Malinwa. Eerder vervoegden verdediger German Mera (Club Brugge), middenvelders Fabien Camus (transfervrij), Trova Boni (Salitas) en Clément Tainmont (Sporting Charleroi) en aanvallers Nicolas Verdier (Eupen), Batos Beciraj (Dinamo Moskou) en Abou Ben Ouattara (Salitas) KV Mechelen deze wintermercato.

Sylla, die in Frankrijk werd geboren, speelde eerder achtereenvolgens voor Clermont (2010-2013), Aston Villa (2013-2014), Kayseri Erciyesspor (2014-2015), Rennes (2015-2016), Montpellier (2016-2017) en Panathinaikos (2017).

Mechelen haalt met Sylla een schat aan ervaring binnen. De 34-voudig Malinees international was eerder actief in de Premier League en de Ligue 1 en speelde in de heenronde elf partijen voor het Griekse Panathinaikos. KVM hoopt de Malinees speelgerechtigd te krijgen tegen de wedstrijd tegen Zulte Waregem nu zaterdag. Of dat lukt, zal afhangen van hoe snel de nodige administratieve documenten afgerond kunnen worden

EPA Yacouba Sylla, hier in het geel met nummer 8, in duel met Salah op de Africa Cup van vorig jaar.

Transfer Boyko naar Club Brugge gaat niet door

Denys Boyko wordt toch niet de nieuwe doelman van Club Brugge. Blauw-zwart vond geen financieel akkoord met het Turkse Besiktas. Nochtans was Boyko gisteren effectief aanwezig in Jan Breydel, maar nu de deal is afgesprongen, keert de keeper terug naar Turkije. Club moet dus op zoek naar een nieuwe vervanger van Ethan Horvath. (WDK)

Seck officieel naar Genk

Genk bereikte vandaag een akkoord met Ibrahima Seck (28). De Senegalese verdedigende middenvelder komt over van Waasland-Beveren en tekent een contract voor 3,5 jaar.

Seck startte zijn voetbalcarrière in thuisland Senegal vanwaar hij in 2009 de overstap maakte naar Frankrijk. Na een verblijf bij SAS Epinal zette hij de stap naar derdeklasser US Créteil waar hij 69 wedstrijden speelde en 6 keer scoorde. In 2015 werd hij opgepikt door tweedeklasser AJ Auxerre (34 wedstrijden, 2 doelpunten). Sinds 2016 speelt Ibrahima bij Waasland-Beveren waar hij een vaste waarde was op het middenveld (60 wedstrijden, 7 doelpunten) en waar hij ook samenwerkte met onze hoofdtrainer Philippe Clement. "Met zijn leiderscapaciteiten, 1m94 en groot loopvermogen voegt hij duelkracht toe aan onze selectie", luidt het op de website van Genk. "Hij zal spelen met het nummer 17. Ibrahima sluit vandaag aan bij de ploeg in Genk, waar hij om 13u30 officieel wordt voorgesteld."

Ibrahima Seck verlaat de Freethiel en gaat voor Genk voetballen. Bedankt voor alle mooie momenten, Ibrahima. https://t.co/jbA8suQZW8 #wbe #succeskarakterbeleving pic.twitter.com/aWncqTMO7z Waasland-Beveren(@ WaaslandBeveren) link

PHOTO NEWS Ibrahima Seck legt medische tests af bij RC Genk.

"Stanciu vandaag van Sparta Praag"

Iedereen blij. Sparta Praag heeft Nicolae Stanciu (24) normaal gezien beet. Vandaag wordt de deal afgerond, aldus de makelaar van de Anderlecht-speler. De transferprijs bedraagt ongeveer vijf miljoen euro. Zo heeft het gebluf van Herman Van Holsbeeck dan toch geloond. De manager van Anderlecht houdt al weken vast aan zijn vraagprijs van minstens vijf miljoen euro voor Nicolae Stanciu. Sparta wilde aanvankelijk niet zo ver gaan, maar legde gisteren met succes een finaal bod neer op Neerpede. Volgens Roemeense bronnen zou dat ongeveer het bedrag benaderen dat RSCA wilde vangen. "En dus ronden we vandaag de deal af", was Stanciu's makelaar Anamaria Prodan gisteravond laat vol vertrouwen. "Ik ben blij dat het eindelijk goedgekomen is."

Het enige voordeel aan deze verlieslatende overgang voor Anderlecht is dat het nu eindelijk geld beschikbaar heeft om zelf aanwinsten aan te trekken. Prioriteit is een nieuwe spits om de concurrentie aan te gaan met Lukasz Teodorczyk. Ook een extra verdediger staat op de verlanglijst.

PHOTO NEWS Nicolae Stanciu.

Anderlecht-target Vranjes op ramkoers met AEK Athene

Ognjen Vranjes (28) doet er alles aan om naar Anderlecht te komen. Volgens Bosnische media wil de verdediger weg bij AEK Athene. Een vertrek is volgens hem onvermijdbaar. Vranjes is ongelukkig met de houding van zijn club en wil niet langer spelen of trainen bij AEK. De Bosniër - die ook kan rekenen op belangstelling uit Frankrijk en Italië - wil bovendien enkel naar Anderlecht. Paars-wit zag een eerste bod van 500.000 euro met verplichte aankoopsom van 2 miljoen euro geweigerd door AEK. Zij vragen maar liefst vijf miljoen euro. Vranjes hoopt dat de deal met Anderlecht zo snel mogelijk rondkomt. (PJC)

BELGA Ognjen Vranjes.

Akpala naar Cercle Brugge?

Tweedeklasser Cercle Brugge heeft zijn zinnen gezet op Joseph Akpala (31). Groen-zwart hoopt de spits van KV Oostende in te lijven voor het restant van dit seizoen. Akpala is bij KVO slechts vierde keuze na Musona, Gano en Zivkovic en mag in principe vertrekken. De Nigeriaan is na dit seizoen einde contract en krijgt geen nieuw voorstel van de kustploeg. Mede doordat Cercle niet weet of het volgend seizoen in 1A of 1B zal uitkomen en gezien de leeftijd van Akpala zou het om een huurovereenkomst voor zes maanden gaan. Afwachten of Cercle de spits kan overtuigen, want Akpala kan ook rekenen op de interesse van andere clubs. (TTV)

Photo News Akpala.

Boyko al in Brugge

Opgemerkte toeschouwer gisteren in Jan Breydel: Denys Boyko (29), de Oekraïense doelman van Besiktas die Club als vervanger van Ethan Horvath wil. Met de Turkse topclub zou er nog geen deal zijn, de onderhandelingen met de keeper zelf zouden geen probleem vormen. Als Horvath - zoals hij zelf wil - een nieuwe ploeg vindt, moet Boyko de concurrentie aangaan met de nieuwe nummer één Vladimir Gabulov (34). Hubert zou zo derde keeper worden. (WDK)

Photo News Gabulov, Hubert en Horvath op winterstage.

Batshuayi glijmiddel voor transfer Andy Carroll?

Michy Batshuayi (24) start vandaag voor Chelsea in de FA Cup tegen Norwich. Het kan zijn laatste match worden dit seizoen voor de Engelse kampioen. De spits stuurt nog altijd aan op een uitleenbeurt. Sevilla is zijn wensbestemming, maar Chelsea kan hem ook als glijmiddel gebruiken in de zoektocht naar een bijkomende aanvaller - West Ham wenst zonder alternatief niet mee te werken aan een transfer van Andy Carroll. "Michy moet spelen tegen Norwich", zegt Antonio Conte. "En daarna zullen we wel zien."

Ook Charly Musonda zit vanavond in de kern. Fiorentina denkt aan hem, aan een huur met aankooptie, maar Chelsea houdt voorlopig de boot af. De club wil hem liever in eigen land stallen. Musonda (21) geeft de voorkeur aan een nieuw buitenlands avontuur. Hij wil dringend meer aan spelen toekomen. Thibaut Courtois krijgt vanavond rust. (KTH)

Photo News

Lokeren: Enoh niet naar Portugal

De transfer van Enoh naar het Portugese Belenenses is afgesprongen. Eerder ging ook de transfer van Ofkir naar Panionios (Grie) al niet door. Ticinovic liet een goede indruk op stage en blijft bij Lokeren. Söder (achillespees) is twijfelachtig, De Sutter (schouder) raakt normaal fit. Voor Maric en Miric komt de match nog te vroeg. (MVS)

Photo News Lokeren-spits Enoh.