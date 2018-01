TransferTalk: Mera definitief naar Mechelen - Antwerp huurt Club-doelman Teunckens tot einde seizoen -

21u15 0 Florian Van Eenoo photonews Jupiler Pro League Het voetbalseizoen 2017-2018 is halfweg en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Montenegrijnse international tekent bij Malinwa

Ook de Montenegrijnse aanvaller Fatos Beciraj heeft getekend bij KV Mechelen. De 29-jarige international moet enkel nog zijn medische testen afleggen. Bij Dinamo Moskou was de struise spits goed voor 14 goals in 64 partijen.

Ook Lokeren toonde interesse in de aanvaller, maar haakte af op zijn looneisen. Bij Dinamo zou hij meer dan een miljoen euro netto per jaar verdiend hebben. Na Ouattara, Tainmont, Camus en Verdier is Beciraj al de vijfde offensieve versterking voor Malinwa.

Mera definitief naar Mechelen

De transfer van German Mera (27) naar KV Mechelen werd zopas afgerond. Het betreft een definitieve overgang. De Colombiaanse centrale verdediger tekent bij Malinwa voor 2,5 jaar en kost zo’n één miljoen euro. “We geloven dat hij een absolute meerwaarde kan zijn voor onze defensie”, zegt KVM-voorzitter Johan Timmermans. Mera verliet zonet het winterkamp van Club om door te reizen naar Lepe 400 km verder, waar KV Mechelen resideert. Mogelijk komt de Colombiaan morgen tijdens een oefenmatch al in actie voor Malinwa. Morgen arriveerde deze zomer in Brugge, maar raakte niet verder dan twee competitiewedstrijden.

De transfer van Laurens De Bock naar Leeds was gisteren nog hangende. De linksachter legde wel zijn medische testen af, maar de deal komt pas morgen rond. (WDK)

Antwerp huurt Club-doelman Teunckens tot einde van het seizoen

Antwerp is tot een akkoord met Club Brugge gekomen om doelman Jens Teunckens tot het einde van het huidige seizoen te huren. De 19-jarige goalie zal de ‘Great Old’ morgenvoormiddag vervoegen op winterstage in Algorfa, Spanje.

Teunckens trainde op 16-jarige leeftijd al mee met de beloften van Club Brugge en werd in de zomer van 2015 definitief overgeheveld van de U19 naar de A-kern van Club. Hij wordt bovendien sinds zijn 14 steevast geselecteerd voor de nationale jeugdploegen van België. Teunckens maakte deel uit van de talentvolle lichting die in 2015 op het WK voor U17 in Chili de derde plaats veroverden.

Officieel: Bongonda naar Essevee

Het is rond. Theo Bongonda (22) trekt naar Zulte Waregem. Essevee huurt de vleugelaanvaller tot het einde van het seizoen van Celta de Vigo. Het bedong ook een aankoopoptie. Uiterlijk morgen sluit Bongonda aan op stage bij Zulte Waregem. In 2013 maakte de voormalige jeugdinternational zijn debuut aan de Gaverbeek, nu is het dus een terugkeer naar de West-Vlaamse club. (VDVJ/PJC)

Stoke City strikt Oostenrijks international Moritz Bauer

Verdediger Moritz Bauer (25) verlaat het Russische Rubin Kazan voor Premier League-club Stoke City. De Oostenrijkse international ondertekende er een contract voor voor 4,5 jaar.

Hoewel ze pas achttiende staan, hadden de 'Potters' tijdens de wintermercato nog geen enkele transfer gedaan. Bauer, die in Zwitserland geboren is en daar bij Grasshoppers Zürich zijn carrière startte, moet helpen de degradatie te voorkomen. De Oostenrijker speelde meer dan 90 keer voor Grasshoppers en 37 keer voor Kazan. Maandag gaat Stoke op bezoek bij Manchester United.

Olivier De Cock wordt teammanager Roeselare

Olivier De Cock (42) is aangesteld als de nieuwe teammanager van KSV Roeselare. De gewezen rechtsachter speelde in het seizoen 2010-11 voor Roeselare, maar maakte vooral naam bij Club Brugge (1995-2007). Voor blauw-zwart speelde hij 246 wedstrijden. Na zijn periode in Jan Breydel kwam De Cock uit voor de Duitse teams Fortuna Düsseldorf (2007-08) en Rot Weiss Oberhausen (2008-09). Vervolgens keerde hij terug naar België bij KV Oostende (2010) en Roeselare (2010-11). De Cock sloot zijn spelerscarrière af bij Damme (2011-14).

De elfvoudige Rode Duivel zal op Schiervelde "een link vormen tussen de spelers, staf en bestuur en zal de spelers bijstaan bij hun vragen/problemen", zo klinkt het op de website van KSV Roeselare.

Photonews Olivier De Cock.

Spurs lenen flankaanvaller uit aan Burnley

Georges-Kevin N'Koudou speelt tot het einde van het seizoen voor Burnley. De club van Steven Defour neemt de 22-jarige Franse winger op huurbasis over van Tottenham. N'Koudou werd in augustus 2016 door de Spurs weggehaald bij Marseille. Hij kon zich in Londen echter niet doorzetten. Dit seizoen mocht de ploegmaat van Alderweireld, Dembélé en Vertonghen nog maar zes keer opdraven. In de Champions Leaguepartij begin december tegen APOEL (3-0), toen Tottenham al zeker was van kwalificatie, kreeg hij wel een basisplaats van Mauricio Pochettino en bedankte hij met een doelpunt. Tottenham staat na 22 speeldagen vijfde in de Premier League met 41 punten. Burnley is knap zevende met 34 punten.

Photo News Nkoudou (r) in actie vorig jaar in de Champions League tegen Bayer Leverkusen.

"Aubameyang voor 72 miljoen naar China"

Volgens het Chinese Sina Sports heeft Guangzhou Evergrande Pierre-Emerick Aubameyang (28) te strikken. De Chinese topclub zou Borussia Dortmund 72 miljoen euro betalen. Evergrande won de Chinese titel het voorbije seizoen en wordt getraind door Fabio Cannavaro, die er overnam van Luiz Felipe Scolari. De club heeft nog ruimte om één buitenlander aan te trekken. In China mogen slechts vier buitenlanders op de loonlijst staan. De Gabonese spits heeft dit seizoen 21 keer gescoord in 23 wedstrijden, ondanks dat hij er de voorbije maanden dikwijls nukkig bijliep en de Borussen er een desastreuze periode in Bundesliga en Champions League hebben opzitten. Michael Zorc, sportief directeur van Borussia, doet het bericht af als nonsens. "Het gonst al zo lang met geruchten rond Auba. De voorbije maanden zouden we hem al vijf keer verkocht hebben. Als het zover is, zullen we dat zeker communiceren. Maar voorlopig valt er niets te zeggen."

Alexis Sanchez nu of volgende zomer naar Man City?

Net als de voorbije zomer ook nu weer veel geruchten rond een transfer van Alexis Sanchez. De aanvaller van Arsenal is aan zijn laatste contractjaar bezig in het Emirates en weigert bij te tekenen. Een resem topclubs (Bayern Munchen, PSG, Chelsea en Manchester United) zouden de 29-jarige Chileense goalgetter maar al te graag inlijven, maar Man City lijkt ook in dit dossier over de beste kaarten te beschikken. Op 31 augustus 2017, de laatste dag van de voorbije zomermercato, leek hij al naar de Citizens te trekken, maar toen Arsenal geen vervanger kon strikken (Thomas Lemar bleef in Monaco) sprong de deal af.

Als de 'Gunners' nog wat miljoenen willen opstrijken voor Sanchez, zullen ze hem nu wel moeten laten gaan. Enter Man City, dat niet meteen een gebrek aan scorend vermogen heeft maar onlangs wel zijn Braziliaanse spits Gabriel Jesus zag uitvallen. Volgens de in Engeland gerespecteerde Gianluca Di Marzio is er sinds gisteravond een akkoord tussen Arsenal en City. Of hij trekt nu naar het Etihad voor 23 miljoen euro en hij krijgt een tekenbonus van 17 miljoen euro, of hij verkast komende zomer en dan krijgt hij de 40 miljoen op zijn rekening gestort. Sanchez zou in Manchester 14,7 miljoen euro per jaar gaan verdienen.

Schalke legt spits Hoffenheim nu al vast

Schalke 04 heeft bevestigd Hoffenheim-spits Mark Uth op het einde van het seizoen als vrije transfer over te nemen. De 26-jarige Uth tekende een contract tot medio 2022. Sportief directeur Christian Heidel was in zijn nopjes met het aantrekken van Uth. "Mark is momenteel één van de gevaarlijkste spitsen in de Bundesliga en zal ons volgend seizoen meer keuze geven in de aanval."

De geboren Keulenaar scoorde dit seizoen negen keer in 16 Bundesliga-optredens. "Ik ben er zeker van dat Schalke de perfecte volgende stap is", legde Uth uit. "Ik kijk erg uit naar deze nieuwe uitdaging volgend seizoen." Uth had een omweg nodig om de Duitse top te bereiken. Bij FC Keulen slaagde hij er niet in om door te breken, maar na een omweg door Nederland - bij Heerenveen (2012-2013 en 2014-2015) en Heracles (2013-2014) - kon hij bij Hoffenheim wel de weg naar de netten vinden. Schalke 04 staat momenteel tweede in de Bundesliga, op elf punten van leider Bayern. Hoffenheim kampeert op de zevende stek, met vier punten minder dan Schalke.

Oris géén transferdoelwit van Anderlecht

Kevin Oris is géén transferdoelwit van Anderlecht, zo meldt de club in een bericht op de website. "In tegenstelling tot wat vandaag in enkele media verschenen is, wil de club benadrukken dat Kevin Oris géén transferdoelwit is voor RSCA."

"Oris zit sinds kort zonder club, nadat hij de voorbije seizoenen onder meer in de Japanse, Chinese en Zuid-Koreaanse competities speelde. Vandaag verscheen dan ook in enkele kranten dat de 33-jarige Oris in beeld zou zijn bij RSCA. Ondanks zijn verdienstelijke prestaties van de afgelopen jaren in Azië heeft RSC Anderlecht echter geen intentie om de spits een contract aan te bieden. Paars-Wit speurt de komende weken verder naar andere en onmiddellijke versterkingen voor de ploeg."

PHOTO NEWS Kevin Oris.

VVV versterkt rangen met oud-international Romeo Castelen

Romeo Castelen keert terug op de Nederlandse voetbalvelden. De 34-jarige vleugelspits gaat aan de slag bij VVV-Venlo, dat de tienvoudig international van Oranje (één doelpunt) transfervrij oppikt. Algemeen directeur Marco Bogers liet vandaag weten dat Castelen een contract tot het einde van het seizoen ondertekent in Venlo.

De vleugelspits brak door bij ADO Den Haag en schopte het daarna in zijn drie seizoenen bij Feyenoord zelfs tot international. Tussen 2004 en 2007 kwam Castelen tien keer uit voor de nationale ploeg. De rechtsbuiten verruilde Feyenoord in de zomer van 2007 voor Hamburger SV, maar zijn Duitse periode werd gekenmerkt door aanhoudend blessureleed.

Na een kort dienstverband in Rusland speelde Castelen in het seizoen 2013-2014 voor RKC Waalwijk. De routinier ging daarna op avontuur aan de andere kant van de wereld, bij clubs in Australië, Zuid-Korea en China. Castelen keert nu bij VVV terug in de Eredivisie. Bij de nummer 10 in het klassement wordt Castelen ploegmaat van de Luikse linkerflankspeler Leroy Labylle.

Photo news Castelen (rechts)

Eerstdaags doorbraak Stanciu?

De entourage van Nicolae Stanciu (24) leeft op goede hoop. Het wil eerstdaags de uitgaande transfer van de Roemeense man van 10 miljoen euro afronden. Stanciu zelf wil naar Sparta Praag, maar het blijft zeer de vraag of de Tsjechen voldoende geld op tafel kunnen leggen. In elk geval is Anderlecht niet van plan om zich onder druk te laten zetten in dit dossier, hoewel het middelen nodig heeft om een nieuwe spits aan te trekken. (PJC)

BELGA Stanciu (l) en Chipciu in La Manga.

Batshuayi wil weg

Michy Batshuayi (24) wil vertrekken bij Chelsea. Onder andere Sevilla toont interesse, maar zolang Chelsea geen degelijke vervanger vindt, wil de club niet meewerken aan een (tijdelijke) transfer. 'Batsman' moet het bij Chelsea voor het tweede seizoen op rij stellen met een rol als supersub. Met het oog op het WK wil Batshuayi elders meer aan spelen toekomen. Ook Charly Musonda Junior (21) zal op huurbasis mogelijk andere oorden opzoeken. Chelsea wil hem graag bij een andere Engelse club stallen. (KTH)

Getty Images

Laurens De Bock vertrokken

Voor Laurens De Bock (25) zat de winterstage er gisteren op. Net als zijn Brugse periode. Hij werd 's morgens door zijn manager afgehaald aan het spelershotel, waarna beiden meteen doorreisden naar Leeds. Daar legt De Bock vandaag zijn medische testen af, waarna de transfer wellicht wordt afgerond. (WDK/TTV)

Photo News

Ook Vanlerberghe en Diatta naar Mechelen?

Club Brugge deed gisteren volop zaken met KV Mechelen: Tomecak in, Mera out. Dat de inkomende transfer van rechtsachter Ivan Tomecak (28) gisteren definitief afgerond zou worden, was al aangekondigd. De Kroaat, met wie Club eerder al een akkoord bereikt had, tekende voor 3,5 jaar. Hij kost iets meer dan 1 miljoen euro. Tomecak sluit vandaag om 11.30u 400 km verder aan bij het Brugse winterkamp. Tijdens de onderhandelingen kwam ook het dossier van German Mera (27) op tafel. Malinwa wilde zich na het vertrek van Tomecak nog versterken op defensief vlak en zal de Colombiaanse centrale verdediger tijdelijk of definitief overnemen. Sportief directeur Rik Vande Velde zakte speciaal af naar het winterkamp van Club. Wellicht komt de deal vandaag in orde. Het is afwachten of Club ook nog een manier vindt om Jordi Vanlerberghe en de Senegalese aanwinst Krepin Diatta in Mechelen te stallen. (WDK/FDZ/DPB)

rv Mogi Bayat en Vincent Mannaert konden Diatta (tweede van rechts) overtuigen om voor Club te kiezen.

Buitenlandse interesse in Ticinovic (Lokeren)

Naast KV Mechelen - dat na het vertrek van Tomecak een nieuwe flank zoekt - kan Mario Ticinovic ook op buitenlandse interesse rekenen. Zo informeerden enkele Turkse eersteklassers naar de voorwaarden van de Kroaat, en belden ook Hajduk Split en Rijeka met Lokeren. De interesse van die laatste twee clubs is niet nieuw, ook afgelopen zomer was Ticinovic al 'on speaking terms' met hen.