TransferTalk: doorbraak in dossier-Stanciu? - Batshuayi wil vertrekken bij Chelsea, Musonda Jr mogelijk uitgeleend

Eerstdaags doorbraak Stanciu?

De entourage van Nicolae Stanciu (24) leeft op goede hoop. Het wil eerstdaags de uitgaande transfer van de Roemeense man van 10 miljoen euro afronden. Stanciu zelf wil naar Sparta Praag, maar het blijft zeer de vraag of de Tsjechen voldoende geld op tafel kunnen leggen. In elk geval is Anderlecht niet van plan om zich onder druk te laten zetten in dit dossier, hoewel het middelen nodig heeft om een nieuwe spits aan te trekken. (PJC)

Batshuayi wil weg

Michy Batshuayi (24) wil vertrekken bij Chelsea. Onder andere Sevilla toont interesse, maar zolang Chelsea geen degelijke vervanger vindt, wil de club niet meewerken aan een (tijdelijke) transfer. 'Batsman' moet het bij Chelsea voor het tweede seizoen op rij stellen met een rol als supersub. Met het oog op het WK wil Batshuayi elders meer aan spelen toekomen. Ook Charly Musonda Junior (21) zal op huurbasis mogelijk andere oorden opzoeken. Chelsea wil hem graag bij een andere Engelse club stallen. (KTH)

Laurens De Bock vertrokken

Voor Laurens De Bock (25) zat de winterstage er gisteren op. Net als zijn Brugse periode. Hij werd 's morgens door zijn manager afgehaald aan het spelershotel, waarna beiden meteen doorreisden naar Leeds. Daar legt De Bock vandaag zijn medische testen af, waarna de transfer wellicht wordt afgerond. (WDK/TTV)

Ook Vanlerberghe en Diatta naar Mechelen?

Club Brugge deed gisteren volop zaken met KV Mechelen: Tomecak in, Mera out. Dat de inkomende transfer van rechtsachter Ivan Tomecak (28) gisteren definitief afgerond zou worden, was al aangekondigd. De Kroaat, met wie Club eerder al een akkoord bereikt had, tekende voor 3,5 jaar. Hij kost iets meer dan 1 miljoen euro. Tomecak sluit vandaag om 11.30u 400 km verder aan bij het Brugse winterkamp. Tijdens de onderhandelingen kwam ook het dossier van German Mera (27) op tafel. Malinwa wilde zich na het vertrek van Tomecak nog versterken op defensief vlak en zal de Colombiaanse centrale verdediger tijdelijk of definitief overnemen. Sportief directeur Rik Vande Velde zakte speciaal af naar het winterkamp van Club. Wellicht komt de deal vandaag in orde. Het is afwachten of Club ook nog een manier vindt om Jordi Vanlerberghe en de Senegalese aanwinst Krepin Diatta in Mechelen te stallen. (WDK/FDZ/DPB)

Buitenlandse interesse in Ticinovic (Lokeren)

Naast KV Mechelen - dat na het vertrek van Tomecak een nieuwe flank zoekt - kan Mario Ticinovic ook op buitenlandse interesse rekenen. Zo informeerden enkele Turkse eersteklassers naar de voorwaarden van de Kroaat, en belden ook Hajduk Split en Rijeka met Lokeren. De interesse van die laatste twee clubs is niet nieuw, ook afgelopen zomer was Ticinovic al 'on speaking terms' met hen.