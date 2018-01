TransferTalk: Dendoncker wil nog deze maand weg - Stanciu stap dichter bij vertrek - wachten op Seck De voetbalredactie

07u47 0 BELGA Jupiler Pro League Het voetbalseizoen 2017-2018 is halfweg en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

De geschiedenis herhaalt zich. Net als afgelopen zomer, toen hij op de radar van AS Monaco stond, heeft Leander Dendoncker (22) intern aangegeven dat hij wil vertrekken bij Anderlecht. Als het van de speler afhangt, gebeurt dat nog deze maand. Er is interesse voor Dendoncker - bij West Ham staat hij onderaan de verlanglijst - maar niet in die mate dat clubs bereid zijn meer dan 20 miljoen euro te betalen. "Enkel bij zulke waanzinnige biedingen willen we luisteren", benadrukte Herman Van Holsbeeck gisteren nogmaals.

Het is verrassend dat Dendoncker nu de forcing richting buitenland - liefst de Premier League - wil voeren. Bij paars-wit is hij zeker van speelminuten, wat zijn kansen op een WK-selectie voor Rusland alleen maar doet toenemen. Het moet wel gezegd dat we op stage in La Manga geen terneergeslagen Rode Duivel zien. Dendoncker zet zich voorbeeldig in op training en dolt met de ploegmaats. "En we verwachten dat hij zich professioneel blijft gedragen, zoals elke werknemer met een contract", aldus Van Holsbeeck nog.

Stanciu heeft inmiddels een persoonlijk akkoord met Sparta Praag. Er is wel nog geen deal tussen Anderlecht en de Tsjechen. Paars-wit wil 5 miljoen euro. (PJC/KTH)

Genk zoekt naar defensieve middenvelder

Racing Genk wacht nog steeds op zijn eerste wintertransfer, een defensief denkende middenvelder is de topprioriteit. De deal met Ibrahima Seck van Waasland-Beveren zou in een beslissende fase zitten, maar is nog steeds niet afgerond. Genk is geduldig omdat Seck aangegeven heeft graag opnieuw met Philippe Clement te willen werken. Mogelijk haalt Genk ook nog een nieuwe flankaanvaller, daar bewandelen ze enkele pistes. Al is de nood daar minder hoog omdat Edon Zhegrova zich snel ontwikkelt. In de pikorde lijkt hij Manuel Benson definitief voorbij.

Malinovskyi en Wouters trainden uit voorzorg niet. Ook morgen volgen zij nog een aangepast programma. Samatta trainde wel probleemloos mee en dat is een opsteker voor Clement, ook Schrijvers hervatte. Aidoo had last van de maag en liet de tweede training van de dag schieten. (KDZ)

