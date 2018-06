TransferTalk: Anderlecht slaat toe met 3,2 miljoen voor Bosniër, Belgische spits jaar gehuurd - Engelse club biedt 15 miljoen voor Limbombe - Waarom Club niet volle pot voor Mata betaalt De voetbalredactie

20 juni 2018

07u14 7 Jupiler Pro League Het WK is vol aan de gang, maar dat betekent niet dat de clubs zich niet weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Anderlecht huurt Dimata en koopt Vranjes

Anderlecht slaat toe op de transfermarkt: van AEK Athene neemt paars-wit de 28-jarige centrale verdediger Ognjen Vranjes over en bij Wolfsburg huurt de Belgische recordkampioen Landry Dimata (20) voor één jaar met een optie tot definitieve aankoop.

Vranjes stond in januari al op de radar van Herman Van Holsbeeck. Luc Devroe bleef de piste volgen, maar zag het als een plan B centraal achterin. Prioriteit voor de positie van centrale verdediger was Chancel Mbemba. Maar ondanks een verhoogd bod bij Newcastle greep Anderlecht naast de Congolees. Devroe activeerde daarop meteen de piste Vranjes, dit keer met goed gevolg. Paars-wit betaalt 3,2 miljoen voor de Bosniër. Daar kan nog voor 500.000 euro aan bonussen bijkomen. Vranjes tekent een contract voor vier jaar in het Astridpark.

Voor de positie van diepe spits haalt Anderlecht Landry Dimata binnen. Luc Devroe transfereerde vorig seizoen, als manager van KV Oostende en met makelaar Didier Frenay, Dimata naar Wolfsburg voor zo'n 10 miljoen euro. Maar bij de Volkswagenclub brak Dimata geen potten. Met slechts zeven optredens en geen enkele goal bleef de Belgische belofte-international ver onder de verwachtingen. Bij Anderlecht, met Coucke en Devroe als grote fans, kan Dimata zijn carrière nieuw leven inblazen. Paars-wit huurt Dimata voor één seizoen, maar heeft ook een optie tot definitieve aankoop verworven. (MJR/NP)

Waarom Club niet volle pot betaalt voor Mata

Zoals aangekondigd werd de transfer van Clinton Mata van Charleroi naar Club Brugge gisteren afgerond. De rechterflankspeler tekende voor vier jaar. Opvallend is dat de Belgische Angolees (hij is international) meteen onder het mes moet voor een liesblessure en pas begin oktober wedstrijdfit zal zijn. Meteen ook de reden dat blauw-zwart niet de volle pot betaalt, zijnde 3 miljoen euro. Al is er een clausule opgenomen waarbij de transferprijs stijgt naarmate Mata meer speelt. Zo kunnen de Carolo's toch nog aan 3 miljoen raken. Goed ingedekt van Club dus. Toch verwachten ze wel iets van hun aanwinst. "Clinton is één van de beste aanvallende backs uit onze competitie", aldus Leko op de Club-website. "Met zijn capaciteiten en profiel past hij perfect in het voetbal dat we willen spelen. Bovendien zie ik nog groeimarge. Samen met Dion Cools hebben we nu twee volwaardige spelers voor de rechterflank, geen overbodige luxe met ons drukke programma."

Huddersfield biedt 15 miljoen op Limbombe, Wesley blijft gegeerd

Voorlopig komt er niet direct nog iemand bij, al blijven de Bruggelingen actief onderhandelen. Zo blijft de centrale verdediger Marcos Senesi (21, San Lorenzo) een optie, meer dan de Servische spits Djordje Jovanovic (19, Partizan Belgrado). Op uitgaand vlak blijft Wesley gegeerd. Naast Lazio zijn er nog twee concrete aanbiedingen, maar geen komt in de buurt van de 15 miljoen euro waar Club op mikt voor zijn spits. 15 miljoen is ook het bedrag dat Huddersfield voor Anthony Limbombe bood. Gisteren meldde Newcastle zich in Brugge en ook Southampton is dat nog van plan. Uit Duitsland is er interesse van Schalke 04 en RB Leipzig, maar die clubs willen pas na het WK in actie treden. Zo lang wil Limbombe niet wachten en dus is de kans groot dat hij naar één van de eerder genoemde Premier League-clubs trekt. Een beslissing is er helemaal nog niet genomen en dus mogen de Bundesligaclubs - net als het eveneens geïnteresseerde Marseille en een andere Franse topvijfploeg - nog steeds hopen. (WDK/TTV)

Lazio bekijkt Boyata

Dedryck Boyata heeft enkele goede seizoenen bij Celtic achter de rug en nu hij ook bij de Rode Duivels bevestigt als vervanger van de geblesseerden Vincent Kompany en Thomas Vermaelen, wekt dat de interesse van Europese clubs. Zo zat er maandag in het Fisht-stadion van Sotsji een delegatie van Lazio in de tribune om de Brusselaar aan het werk te zien in het duel tegen Panama, op de openingsspeeldag in groep G. "Ik bekijk het stap voor stap, ik heb nog een contract voor een seizoen bij Celtic. Ik ben hier om me op het WK te concentreren en de rest zien we daarna wel", vertelde Boyata dinsdag in Dedovsk.

Ook drukke dag bij Racing Genk

Vladimir Screciu, zo heet de nieuwe verdediger van Racing Genk. De 18-jarige Roemeen komt over van Craiova en tekende een contract voor 3 jaar met optie voor een extra jaar. De tweevoetige, snelle verdediger kan op verschillende posities uit de voeten en speelde 44 wedstrijden in de Roemeense eerste klasse. Intussen is ook de transfer van Colley naar Sampdoria officieel. De Gambiaanse verdediger tekende een contract tot 2022 en zal op jaarbasis 850.000 euro verdienen. De Limburgers strijken bijna 8 miljoen euro op, plus 2 miljoen aan bonussen. Bijna 1 miljoen moeten ze wel afstaan aan zijn Zweedse ex-club Djurgardens. Voor Pozuelo zou er interesse zijn van zijn ex-club Real Betis. Wie 'Pozo' wil halen, moet daar 8 miljoen euro voor leggen. (KDZ/DPB)

Vallecano polst naar Sinan Bolat

Antwerp-doelman Sinan Bolat (29) speelt volgend seizoen misschien in La Liga. Het Spaanse Rayo Vallecano informeerde naar de Turkse doelman, maar tot een bod kwam het nog niet. Bolat hervond bij Antwerp zijn beste vorm en kan terugblikken op een sterk jaar. Als Vallecano Bolat wil aantrekken, moet het langs de 'Great Old' passeren. Bolat heeft bij Antwerp nog een contract voor twee seizoenen. (SJH)

Stilte voor de storm bij STVV?

9 vertrekkers, 1 versterking, 2 versterkingen in de wachtkamer. Het transferwerk bij STVV oogt zeer mager. Sportief manager Tom Van Den Abbeele hoopte nochtans om tegen 20 juni, vandaag dus - de dag van de eerste training - klaar te zijn met het huiswerk. Niet dus. Alleen de Frans-Haïtiaanse spits Duckens Nazon zette zijn handtekening onder een contract voor drie jaar. De Guinese middenvelder Sory Sankhon en de aanvallende middenvelder Alexander De Bruyn van Lommel zitten nog in de wachtkamer. Nu Vetokele, Akpom, Gueye, Goutas, Kitsiou, Charisis, Schevenels, Ayala en Acolatse Stayen verlieten, zal Marc Brys serieus moeten puzzelen om 15 spelers op het trainingsveld te krijgen. Vermoedelijk zullen er een aantal testers opdagen, waaronder Joël Ito, de aanvaller die Club Brugge mag/moet verlaten. Er is hoe dan ook nog veel werk aan de winkel. (SJH/FKS)

Cardona jaar langer bij Cercle?

Een uitleenbeurt van de Braziliaan Vitinho behoort tot de mogelijkheden. De jonge rechtsachter van Cruzeiro zou al in België zijn om medisch getest te worden. Grote kans dat Adrien Bongiovanni van Monaco op weg is naar Brugge. Cercle hoopt dat Irvin Cardona er nog een jaar bij doet, maar ook Nice en Nîmes zijn in de running voor de spits. (LUVM)

Lokeren kijkt uit naar Spaanse verdediger

Het is uitkijken naar de komst van Bambo Diaby. De 20-jarige Spaanse centrale verdediger van Senegalese origine komt over van het Italiaanse Sampdoria, dat hem vorig seizoen uitleende aan het Spaanse Girona. Dat stalde hem bij derdeklasser Peralada, waar hij overtuigde. Diaby tekent vandaag of morgen voor drie jaar. Daarnaast wil trainer Maes nog een linksback en één of twee spitsen. Corryn (KVM) is te duur. Zo verschenen slechts twee nieuwe gezichten op de eerste training: derde doelman Mantel en rechtsback Tirpan. Mpati en De Sutter werkten individueel. (MVS)

'Nieuw' Lierse wil Menzo als trainer

In zijn zoektocht naar een trainer mikt Lierse Kempenzonen - de opvolger van het failliete Lierse SK - hoog. Gisteren zat het bestuur van de club uit de eerste amateurklasse samen met Stanley Menzo, clubicoon en ex-coach van het 'oude' Lierse. De 54-jarige Nederlander was de voorbije twee seizoenen actief bij Ajax Cape Town in Zuid-Afrika. Daar liep zijn contract onlangs af. Menzo zou best gecharmeerd zijn door het project dat Lierse Kempenzonen hem voorlegde, al dienen er nog wel een paar praktische zaken te worden geregeld. (KDC)