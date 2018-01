TransferTalk: Anderlecht krijgt wat het wil: 5 miljoen voor Stanciu - Genk betaalt 1 miljoen voor Seck - Bosniër wil absoluut naar paars-wit De voetbalredactie

07u50 0 PHOTO NEWS Ibrahima Seck legt medische tests af bij RC Genk. Jupiler Pro League Het voetbalseizoen 2017-2018 is halfweg en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

"Stanciu vandaag van Sparta Praag"

Iedereen blij. Sparta Praag heeft Nicolae Stanciu (24) normaal gezien beet. Vandaag wordt de deal afgerond, aldus de makelaar van de Anderlecht-speler. De transferprijs bedraagt ongeveer vijf miljoen euro. Zo heeft het gebluf van Herman Van Holsbeeck dan toch geloond. De manager van Anderlecht houdt al weken vast aan zijn vraagprijs van minstens vijf miljoen euro voor Nicolae Stanciu. Sparta wilde aanvankelijk niet zo ver gaan, maar legde gisteren met succes een finaal bod neer op Neerpede. Volgens Roemeense bronnen zou dat ongeveer het bedrag benaderen dat RSCA wilde vangen. "En dus ronden we vandaag de deal af", was Stanciu's makelaar Anamaria Prodan gisteravond laat vol vertrouwen. "Ik ben blij dat het eindelijk goedgekomen is."

Het enige voordeel aan deze verlieslatende overgang voor Anderlecht is dat het nu eindelijk geld beschikbaar heeft om zelf aanwinsten aan te trekken. Prioriteit is een nieuwe spits om de concurrentie aan te gaan met Lukasz Teodorczyk. Ook een extra verdediger staat op de verlanglijst.

PHOTO NEWS Nicolae Stanciu.

Anderlecht-target Vranjes op ramkoers met AEK Athene

Ognjen Vranjes (28) doet er alles aan om naar Anderlecht te komen. Volgens Bosnische media wil de verdediger weg bij AEK Athene. Een vertrek is volgens hem onvermijdbaar. Vranjes is ongelukkig met de houding van zijn club en wil niet langer spelen of trainen bij AEK. De Bosniër - die ook kan rekenen op belangstelling uit Frankrijk en Italië - wil bovendien enkel naar Anderlecht. Paars-wit zag een eerste bod van 500.000 euro met verplichte aankoopsom van 2 miljoen euro geweigerd door AEK. Zij vragen maar liefst vijf miljoen euro. Vranjes hoopt dat de deal met Anderlecht zo snel mogelijk rondkomt. (PJC)

BELGA Ognjen Vranjes.

REUTERS Vranjes (r)met AEK Athene in duel met Gorgon van HNK Rijeka.

Seck kost Genk ongeveer 1 miljoen

RC Genk en Philippe Clement hebben hun geliefde aanwinst binnen. Ibrahima Seck (28) legde gisteren met succes z'n medische testen af, zet vanmorgen z'n handtekening en wordt vanmiddag officieel voorgesteld. De Senegalees levert Waasland-Beveren ongeveer 1 miljoen euro op en tekent voor 3,5 jaar in de Luminus Arena. (MVS/KDZ)

PHOTO NEWS Ibrahima Seck legt medische tests af bij RC Genk.

Akpala naar Cercle Brugge?

Tweedeklasser Cercle Brugge heeft zijn zinnen gezet op Joseph Akpala (31). Groen-zwart hoopt de spits van KV Oostende in te lijven voor het restant van dit seizoen. Akpala is bij KVO slechts vierde keuze na Musona, Gano en Zivkovic en mag in principe vertrekken. De Nigeriaan is na dit seizoen einde contract en krijgt geen nieuw voorstel van de kustploeg. Mede doordat Cercle niet weet of het volgend seizoen in 1A of 1B zal uitkomen en gezien de leeftijd van Akpala zou het om een huurovereenkomst voor zes maanden gaan. Afwachten of Cercle de spits kan overtuigen, want Akpala kan ook rekenen op de interesse van andere clubs. (TTV)

Photo News Akpala.

Boyko al in Brugge

Opgemerkte toeschouwer gisteren in Jan Breydel: Denys Boyko (29), de Oekraïense doelman van Besiktas die Club als vervanger van Ethan Horvath wil. Met de Turkse topclub zou er nog geen deal zijn, de onderhandelingen met de keeper zelf zouden geen probleem vormen. Als Horvath - zoals hij zelf wil - een nieuwe ploeg vindt, moet Boyko de concurrentie aangaan met de nieuwe nummer één Vladimir Gabulov (34). Hubert zou zo derde keeper worden. (WDK)

Photo News Gabulov, Hubert en Horvath op winterstage.

Batshuayi glijmiddel voor transfer Andy Carroll?

Michy Batshuayi (24) start vandaag voor Chelsea in de FA Cup tegen Norwich. Het kan zijn laatste match worden dit seizoen voor de Engelse kampioen. De spits stuurt nog altijd aan op een uitleenbeurt. Sevilla is zijn wensbestemming, maar Chelsea kan hem ook als glijmiddel gebruiken in de zoektocht naar een bijkomende aanvaller - West Ham wenst zonder alternatief niet mee te werken aan een transfer van Andy Carroll. "Michy moet spelen tegen Norwich", zegt Antonio Conte. "En daarna zullen we wel zien."

Ook Charly Musonda zit vanavond in de kern. Fiorentina denkt aan hem, aan een huur met aankooptie, maar Chelsea houdt voorlopig de boot af. De club wil hem liever in eigen land stallen. Musonda (21) geeft de voorkeur aan een nieuw buitenlands avontuur. Hij wil dringend meer aan spelen toekomen. Thibaut Courtois krijgt vanavond rust. (KTH)

Photo News

Lokeren: Enoh niet naar Portugal

De transfer van Enoh naar het Portugese Belenenses is afgesprongen. Eerder ging ook de transfer van Ofkir naar Panionios (Grie) al niet door. Ticinovic liet een goede indruk op stage en blijft bij Lokeren. Söder (achillespees) is twijfelachtig, De Sutter (schouder) raakt normaal fit. Voor Maric en Miric komt de match nog te vroeg. (MVS)

Photo News Lokeren-spits Enoh.