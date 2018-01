TransferTalk: Ajax wil Bandé nu al wegkapen bij KV Mechelen - Nieuwe Bosniër voor Standard De voetbalredactie

25 januari 2018

07u41 2 Jupiler Pro League Het voetbalseizoen 2017-2018 is halfweg en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Ajax wil Bandé nu al

Ajax gaat opnieuw proberen Hassane Bandé (19) tijdens de winterstop los te weken bij KV Mechelen. Door de transfer van Amin Younes naar Napels - de Italianen zouden vijf miljoen euro betalen - hebben de Amsterdammers extra financiële slagkracht. Als vervanger voor Younes denken ze aan Labyad van Utrecht (maar die lijkt onhaalbaar) én Bandé. Bij Malinwa houden ze het been echter stijf. "Onbespreekbaar", zeggen ze binnen de club. Maar wat als de Nederlanders bereid zijn één miljoen euro of meer neer te leggen voor een tussentijdse transfer? Bandé vertrekt in de zomer sowieso naar Ajax voor 9,5 miljoen euro. (FDZ)

Standard is rond met Cimirot

Standard heeft een bod van ongeveer 2 miljoen euro gedaan op de Bosnische international Gojko Cimirot (25). Het Griekse PAOK Saloniki heeft volgens plaatselijke bronnen het bod op de middenvelder aanvaard. Mogelijk arriveert hij vandaag al in België en als zijn medische testen meevallen tekent hij een contract. Cimirot staat bekend als een slimme, technisch sterke speler.

📣📝 BREAKING! @Standard_RSCL is rond met Gojko CIMIROT (25). Defensieve middenvelder en 🇧🇦 international komt over van 🇬🇷@PAOK_FC en kost plus minus 2M. Tekent eerstdaags. #rscl @hlnsport pic.twitter.com/WaWM4n8guK (MVS) 📰(@ MichVergauwen) link