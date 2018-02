Transfer van Mehdi Carcela naar Standard ging niet van leien dakje:

"Ik wou al op 1 januari tekenen"



Stijn Joris

06 februari 2018

16u00

Eind december al ondernam Standard een eerste poging om Mehdi Carcela (28) terug te halen. Het duurde uiteindelijk tot 23u50 op 31 januari vooraleer de deal rond raakte. Aan Carcela lag het niet. Voor hem was het al een maand een uitgemaakte zaak dat hij zou terugkeren naar zijn Standard. Zaterdag viel hij voor het eerst in en was hij meteen goed voor een assist op het veld van Lokeren. "Geef me nog een week en dan sta ik er helemaal."

De sneeuwvlokken dwarrelden massaal naar beneden, maar de kamerbrede glimlach van Mehdi Carcela had er niet onder te lijden. "Er is hier nog niets veranderd. De sneeuw is er ook nog", grapte de Marokkaanse international. "Standard is anders. Ik speelde in Benfica voor 75.000 fans, maar een match op Sclessin spelen is toch nog iets anders. Voor mij een apart gevoel."

Zijn transfer had wat voeten in de aarde. Standard nam eind december al contact op en Carcela was meteen gewonnen voor een terugkeer naar Sclessin. Uiteindelijk duurde het toch tot enkele minuten voor het verstrijken van de transferperiode op 31 januari vooraleer alle handtekeningen gezet werden. Carcela had zo zijn reden om uit Griekenland weg te willen. "Het was een moeilijke transfer. Niet door Standard en ook niet door mij. Ik had al drie tot vier weken lang een akkoord. Olivier (Renard, red.) was me in Griekenland komen opzoeken om alles te bespreken en we raakten er snel uit. Met Granada en Olympiakos was de situatie delicater, maar ik zag het echt niet zitten om nog te blijven. Als het louter van mij afhing, had ik op 1 januari al meteen mijn handtekening gezet. Als je dochtertje met twee dieven geconfronteerd wordt, dan zet dat je aan tot nadenken. In mijn hoofd was het een uitgemaakte zaak. Het werd nog eventjes krap. Met nog 20 minuten te gaan, grapte ik tegen mijn neef dat ik misschien wel terug naar Athene moest, maar uiteindelijk kwam alles in orde dankzij het goede werk van de voorzitter."

WK

In Luik hoopt hij snel weer naar zijn beste niveau te groeien. Carcela wil de Rouches iets bijbrengen, maar heeft ook volgende zomer een concrete ambitie. "Ik ken deze competitie het best en als ik naar België terugkom, is Standard voor mij de enige mogelijkheid. Ik heb geen tijd nodig om me aan te passen en heb mijn familie en vrienden om me heen. Alles is hier om weer te presteren. Zo hou ik mijn kansen op het WK in Rusland gaaf. Het is een droom om met Marokko naar zo'n groot toernooi te gaan. De kwalificaties en de Africa Cup heb ik al betwist. Ik wil ook naar het WK. De bondscoach zei dat dit een goede keuze voor me is. Hij gaat mijn prestaties volgen. Maar voor ik aan het WK mag denken, moet ik me eerst bij Standard bewijzen. Ik zit al aan 70 procent van mijn capaciteiten en elke dag komt daar iets bij. Geef me nog een week en dan ben ik klaar om aan de aftrap te komen."