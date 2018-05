Transfer Talk: Club Brugge lonkt naar Schrijvers en hoopt op stunt met Letica - Anderlecht houdt Dimata in het vizier De voetbalredactie

30 mei 2018

Zorgt Club voor stuntje met Karlo Letica?

Mats Rits mag dan de eerste transfer zijn die afgerond werd, eigenlijk is vooral een doelman prioritair in Brugge. Hoog op de lijst: Karlo Letica. In de eerste plaats een groot talent, maar ook beoordeeld als iemand met kwaliteiten. Ondanks zijn 21 jaar haalde hij toch al de 32-koppige voorselectie voor het WK. Een logisch vervolg op zijn carrière bij de Kroatische U19 en U21. Een beloning ook voor zijn uitstekende seizoen als eerste doelman van Hajduk Split na eerder een geslaagde uitleenbeurt aan tweedeklasser Rudes.

Met Ivan Leko en keeperstrainer Tomislav Rogic als landgenoten heeft Club extra troeven in handen om Letica binnen te halen, maar toch wordt het geen gemakkelijk dossier. Dat heeft niet zozeer met de transfersom te maken - Hajduk vraagt zo'n 2,5 miljoen euro - maar wel met de concurrentie. De hoge vlucht die de doelman neemt, heeft namelijk heel wat grote en kapitaalkrachtigere ploegen dan Club op zijn spoor gezet. Tot Real Madrid toe. Zijn komst zou dus een stuntje zijn, al zet blauw-zwart naar goede gewoonte ook op andere doelmannen in. Leuk detail: Letica maakte in maart zijn allereerste goal door in de competitiewedstrijd tegen Istra de 3-2 binnen te koppen in de toegevoegde tijd (zie video onder).

Goal Karlo Letica 🇭🇷 ⚽(90+5')

HNK Hajduck Split 3 : 2 NK Istra 1961

Blauw-zwart lonkt naar Siebe Schrijvers

In het kader 'jong, Belgisch en versterking in de breedte' heeft Club zijn pijlen ook op Siebe Schrijvers (21) gericht. De belofteninternational zit bij RC Genk op een dood spoor. Schrijvers begon nog aardig aan het seizoen, maar verdween naar het achterplan eens Pozuelo opnieuw fit was. Ook op de flank was hij zelden eerste keus. Trossard, Ndongala en vaak ook nog Buffel kregen de voorkeur. Noch onder Stuivenberg, noch onder Clement kon hij een vaste stek verwerven. In de play-offs speelde hij amper 73 minuten. Toch wil het Genkse bestuur Schrijvers graag houden. Ze bieden hem zelfs een nieuw contract aan, maar de speler is niet van plan zijn aflopend contract (tot juni 2019) te verlengen. De aanvallende middenvelder wil graag andere lucht opsnuiven en die kan Club hem bieden. De Genkse vraagprijs voor hun jeugdproduct is naar verluidt behoorlijk pittig: 3 miljoen euro. Maar als zijn overeenkomst effectief niet verlengd wordt, lijkt die prijs niet houdbaar.

1,5 miljoen voor Rits

Net zomin als dat het geval was voor Mats Rits (24). Gisterochtend werd de deal definitief afgerond. KV Mechelen zou uiteindelijk 1,5 miljoen euro vangen plus nog bonussen tot maximum 150.000 euro. Een faire prijs voor een speler in wie Ivan Leko naar verluidt sterk gelooft. Rits legt vandaag of morgen zijn medische testen af en tekent vervolgens voor vier jaar. (WDK/KDZ/FDZ)

Anderlecht houdt Dimata in het vizier

Anderlecht-manager Luc Devroe hoopt in de komende dagen de transfers van Matz Sels en Chancel Mbemba te kunnen afronden om zich nadien op het offensieve compartiment te richten. Eén naam blijft mee bovenaan het verlanglijstje van paars-wit staan: Landry Dimata (20), ex-KV Oostende en dit seizoen weinig succesrijk bij Wolfsburg. Marc Coucke is een grote fan van Dimata en hoopt hem nu ook naar zijn nieuwe club te kunnen halen. Bovendien kan Anderlecht, gezien de jeugdige leeftijd van Dimata, de komende jaren nog een serieuze meerwaarde realiseren op de aanvaller. Duitse media noemen Anderlecht alvast een ernstige kandidaat om Dimata over te nemen. Voor Obradovic leek er in het 'new look' Anderlecht geen plaats meer te zijn, maar de linksachter die naast een selectie voor Servië greep, sluit een verlengd verblijf bij Anderlecht niet langer uit. Hij heeft nog een contract voor één jaar bij paars-wit. (MJR)

Hoefkens "blij" terug bij Club te zijn als talentcoach

Vijf jaar nadat hij Club Brugge verliet als speler, keert Carl Hoefkens (39) terug naar blauw-zwart. Hij gaat zich bezighouden met de ontwikkeling van U18 en de beloften. 'Talentcoach' om zijn jobomschrijving bij naam te noemen. Met de focus op spelers individueel beter maken. Vanaf 1 juli gaat hij aan de slag. Samen met Maarten Martens als assistent van hoofdtrainer Rik De Mil bij de beloften en ook als begeleider van de U18. "Ik ben nooit echt weggeweest bij Club. Ik heb dan wel een tijdje in Spanje gewoond, maar ik ben ze altijd blijven volgen", aldus Hoefkens op de Club-site. "Ik woon sinds kort opnieuw in België (Ramskapelle, vlakbij het te bouwen oefencomplex in Westkapelle, red.) en heb het laatste seizoen veel wedstrijden gezien. Nu ben ik echt helemaal terug en dat geeft een heel goed gevoel." Dat gevoel heeft ook Hoofd Jeugdopleiding Pascal De Maesschalck: "Ik ben heel blij dat hij deze rol kan opnemen en hij vooral zijn ervaring op het mentale vlak zal kunnen doorgeven. Het is voor hem ook een logische stap, als je ziet dat ook andere gewezen kapiteins als Philippe Clement en Sven Vermant de beloften getraind hebben en zo doorgegroeid zijn." (WDK)

ZULTE WAREGEM_ De Geschillencommissie Hoger Beroep bevestigde gisteren de twee speeldagen schorsing, waarvan één effectief, voor Theo Bongonda na zijn rode kaart tegen Lokeren. Het is evenwel nog maar de vraag of de flankaanvaller die straf ook effectief moet uitzitten bij Zulte Waregem. Het is nog onzeker of hij een extra jaar aan de Gaverbeek blijft. De onderhandelingen lopen moeizaam. Michael Heylen (24) en Gertjan De Mets (31) mogen weg en kunnen op interesse rekenen. (VDVJ)

CERCLE BRUGGE_ Aanvoerder Benjamin Lambot en de beloftentrainers Jimmy De Wulf en Wouter Artz verlengden hun contract voor één jaar. (LUVM)