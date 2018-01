Trainerswissel doet Pozuelo herleven: "Op één lijn met Clement" Kjell Doms

05u00 1 Photo News Jupiler Pro League Alejandro ­Pozuelo (26) kan opnieuw lachen. De spelvreugde die hij onder Stuivenberg was kwijtgeraakt, heeft hij onder Clement teruggevonden. Net op tijd, want het is van moeten voor Genk. "Ik zal mijn verantwoorde­lijkheid niet uit de weg gaan."

Zijn tong hangt bijna op zijn schoenen, van een duurloop na een twee uur durende training wordt niemand vrolijk. Maar Pozuelo neemt het er met plezier bij. "Dit voelt als een minivoorbereiding op een nieuw seizoen, het is heel intens", vertelt Pozuelo op het gezellige middenplein van het luxueuze Villaitana Resort in Benidorm. "Geen enkele voetballer loopt graag zonder bal en Spanjaarden al zeker niet. Maar we hebben geluk dat de nieuwe trainer toch vrijwel alles wil doen mét bal." De stage in Benidorm is halfweg en Alejandro Pozuelo is bekaf. Maar in het vermoeide lichaam zit een frisse geest. De maestro straalt opnieuw spelvreugde uit. Wat een verschil met de afgelopen maanden.

Negatieve spiraal

Dat het niet boterde tussen hem en Albert Stuivenberg is een publiek geheim. De Spanjaard was geen fan van de ­oeverloze praatsessies en de theoretische aanpak van de Rotterdammer. "Eigenlijk wil ik aan die periode niet veel woorden vuilmaken. Hij had zijn idee, ik het mijne en dat botste. Of ik me schuldig voel voor zijn ontslag? Neen, zeker en vast niet. Hij besliste, wij voerden uit. De ploeg zat in een negatieve spiraal en ik zat ook helemaal niet goed in mijn vel. Met de nieuwe coach gaat het beter, tegen Kortrijk en Schalke liep het goed, ik hoop dat de positieve lijn zich kan doorzetten."

"Voortouw nemen"

Racing Genk heeft de allerbeste Pozuelo nodig wil het straks kans maken op play-off 1 en de bekerfinale. Dat beseft Clement en dat beseft ook Pozuelo zelf. "Dat is ook de boodschap die Philippe Clement me al een paar keer heeft meegegeven in de individuele gesprekken. Het allereerste wat hij zei, was dat de Pozuelo van de afgelopen maanden niet de Pozuelo was die hij kende. Maar dat het ook geen zin heeft om naar het verleden te kijken, de toekomst is veel belangrijker. Hij heeft duidelijk gemaakt hoe hij ons wil laten voetballen. Met veel lef en met veel druk naar voren. We denken op dezelfde manier over voetbal, ik voel dat er een klik is."

Mentaal herademt Pozuelo, afwachten hoe hij zich nu zal ontwikkelen in de tactische plannen van Clement. "Op de ‘10’ voel ik mij het comfortabelst. Maar voorlopig sta ik op de ‘8’. Daar speelde ik ook ­onder Maes, maar toen had ik het geluk dat ik Ndidi achter mij had. Zonder Berge is het voorlopig zoeken naar het juiste evenwicht, maar ik heb begrepen dat de club daar wel mee bezig is."

Genk startte het seizoen met torenhoge ambities. Een plek bij de eerste drie lijkt hopeloos, maar Pozuelo blijft ­ambitieus. "Ons seizoen is nog niet verloren, er blijven nog dertig punten te winnen. Als we een reeks kunnen neerzetten, kunnen we snel in de top zes staan. De nieuwe coach heeft voor een positieve impuls gezorgd, nu is het aan de groep om op te staan. Ik zal mijn verantwoordelijkheid daarbij niet uit de weg gaan en het voortouw nemen." Le nouveau Pozo est ­arrivé.

