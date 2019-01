Trainers en aanvoerders uit 1A buigen zich over de videoref: VAR mag blijven, maar het moet veel beter (en wat vindt jij?) Tomas Taecke

06u00 0 Jupiler Pro League De VAR blijft ­beroeren. Dat blijkt uit een onderzoek van uw krant bij alle eersteklasseclubs. De trainers en aanvoerders zijn voorstander van de videoref, maar die is volgens hen wel snel aan een flinke ­upgrade toe.

Geen speeldag gaat voorbij of de VAR (video assistent referee) eist de aandacht op. Bij de hervatting van de competitie was dat niet anders. Zo voelden Club Brugge en Kortrijk zich meteen flink genaaid, er werd allesbehalve consequent opgetreden bij de betreffende penaltyfases. Tot vervelens toe laat de technologie in het busje het afweten – deze keer in Luik. Uw krant maakte van de competitieonderbreking gebruik om zijn oor te luister te leggen bij alle trainers en aanvoerders van onze clubs. Hoe staan zij tegenover de VAR? Wat zijn de grote manco’s? En hoe kan het systeem geoptimaliseerd worden?

87 procent van alle ondervraagden was oorspronkelijk voor de invoering van het VAR-systeem. Achttien maanden nadat de videoref zijn ­intrede maakte in onze competitie (eind juli 2017), stemt op één uitzondering na iedereen ook voor het behoud van de VAR – enkel Cercle-aanvoerder Isaac Koné heeft zijn bedenkingen. Bevraagd naar hun ondervindingen voelt 63 procent zich noch bevoordeeld noch benadeeld. Met Zulte Waregem, Cercle Brugge en Lokeren op kop voelen 33 procent van de betrokkenen zich dit seizoen dan weer (flink) tekortgedaan. Eén aanvoerder meent dat de VAR zijn team gunstig gezind was, namelijk Gent-kapitein Nana Asare.

