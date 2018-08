Tot 4 september heerst straffeloosheid in Jupiler Pro League VH/SK/SJH

27 augustus 2018

07u26 0 Jupiler Pro League Tot 4 september is het zo'n beetje de Far West in het Belgische voetbal. Oorzaak is een procedurefout bij de introductie van de nieuwe indicatieve tabel, die een consequente straf toekent aan een rode kaart. Het gevolg is dat er nu geen formele basis is om spelers te schorsen.

Gisteren al profiteerde Club Brugge-spits Wesley, die in theorie nog een schorsing van vier speeldagen moest uitzitten, om uit te blinken tegen Anderlecht.

Bij Moeskroen durfden ze Christophe Diedhiou, op 30 juli voor vier speeldagen geschorst op basis van een niet rechtsgeldige tabel, zaterdag niet op te stellen omdat ze bij de KBVB geen antwoord kregen op de vraag of hij speelgerechtigd was. CEO Paul Allaerts: "Ik mailde, ik belde - geen gehoor. Je zou toch denken dat de KBVB zijn clubs informeert over de gevolgen en ons laat weten of onze speler al dan niet speelgerechtigd is. Het is duidelijk dat de bond met twee maten en gewichten werkt als ik zie dat twee andere spelers (Carcela en Wesley, red.) dit weekend wél speelden."

Allaerts zat al samen met de clubadvocaat om na te gaan welke stappen ze kunnen ondernemen en of er precedenten zijn: "Ik kan daar nu verder geen details over geven."

Marc Coucke maakte zaterdag op Twitter meteen duidelijk dat de Pro League de zaak intern snel zal oplossen. "Op de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering van 4 september zullen we binnen de Pro League definitief het probleem aanpakken en enkele wijzigingen uitvoeren zodat iets dergelijks zich niet meer herhaalt. Sorry aan de voetballiefhebbers voor deze omstandigheden, die puur juridische oorzaken hebben. We houden ook niet van dergelijke toestanden." Coucke schrijft nog dat hij de impasse betreurt: "Beslissingen in het voetbal moeten snel, duidelijk en eerlijk zijn."

Straffeloosheid

Tot 4 september lijkt er zo alvast straffeloosheid te heersen. Wie nu direct rood pakt, lijkt makkelijk een straf te kunnen ontlopen omdat de indicatieve tabel nog niet geldig is, terwijl een uitsluiting met twee gele kaarten wél automatisch tot een schorsing leidt.

Het is al uitkijken naar de zitting van de Geschillencommissie van morgen. Omar Govea van Antwerp kreeg zaterdag na 16 minuten namelijk een rode kaart. Het bondsparket zal met een voorstel voor een minnelijke schikking komen, gaande van 1 tot 3 speeldagen, op basis van die indicatieve tabel. Als Antwerp verzet aantekent en hetzelfde pleidooi voert als Standard en de anderen, dan kan de Geschillencommissie de Mexicaan in principe niet schorsen en glipt Govea door de mazen van het net.