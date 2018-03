Topschutter krijgt nieuwe kans bij Anderlecht: Hein haalt Kiese Thelin terug Pieter-Jan Calcoen en Michaël Vergauwen

02 maart 2018

06u13 139 Jupiler Pro League Hein heeft zijn naam aangekruist. Eerst was Isaac Kiese Thelin (25) "niet goed genoeg" voor Anderlecht, maar na zestien goals bij Waasland-Beveren krijgt hij een herkansing. Opvallend.

Als een economische opportuniteit: zo verklaarde Herman Van Holsbeeck de definitieve aankoop van Isaac Kiese Thelin. "Hij is geen speler voor Anderlecht, maar ik denk dat ik hem op een dag met meerwaarde zal kunnen verkopen." De voetballer als handelswaar... tot Kiese Thelin plots vlot begon te scoren op huurbasis bij Waasland-Beveren. En RSCA wél potentieel ziet.

Niet het minst Hein Vanhaezebrouck. De coach is gecharmeerd door het profiel van de Zweed - een jongen die hard werkt, maar zich tegelijk laat betrekken in het samenspel en aanwezig is in de zestien.

Zeker van WK

In die mate zelfs dat nu al duidelijk is dat de spits tijdens de voorbereiding deel zal uitmaken van zijn plannen. "Er is al overleg geweest. Daaruit is gebleken dat Isaac tijdens de oefenwedstrijden zijn kans zal krijgen bij Anderlecht", aldus Kiese Thelins makelaar Miro Jacagnac. "Die wil hij ook grijpen: het is de bedoeling om Vanhaezebrouck te overtuigen."

Een verlengd verblijf op de Freethiel is dan ook uitgesloten, tot spijt van Waasland-Beveren, dat zijn Gouden Stier moet vervangen. Tegelijk leeft bij de fusieclub het besef dat een aanvaller met de statistieken van Kiese Thelin onhoudbaar is. Zeker als hij straks deelneemt aan het WK - in Zweden klinkt het dat een selectie voor het toernooi in Rusland een formaliteit moet zijn.

De visiewijziging bij Anderlecht komt er overigens mede door de ontgoochelende prestaties van de huidige spitsen. Teodorczyk en Ganvoula schoten tot dusver te kort, Harbaoui en Beric werden doorgestuurd, waarop men intern opperde dat Kiese Thelin het zeker niet slechter zou doen.

Dubbele waard

Anderlecht betaalde in totaal ongeveer 2 miljoen euro aan Bordeaux voor Kiese Thelin, die nog tot 2022 onder contract ligt. Internationale makelaars schatten dat de aanvaller, inmiddels op de radar van buitenlandse subtoppers, nu al minstens het dubbele kan opbrengen.

Wie zich bij Waasland-Beveren eveneens uitstekend ontwikkelde, is Davy Roef. De 24-jarige doelman van Anderlecht heeft onder Philippe Clement en Sven Vermant eindelijk een constante in zijn spel gelegd, wat maakt dat Waasland-Beveren hem graag zou houden. Volgens onze informatie moet dat lukken. Roef, die veel vertrouwen krijgt van de staf, voelt zich goed in het Waasland en lijkt geneigd om een jaar langer te blijven. Normaal gezien gebeurt dat in de vorm van een uitleenbeurt met optie, maar ook een definitieve transfer is een mogelijkheid.

Als de deal omtrent Roef rondkomt, betekent dat sowieso dat Anderlecht deze zomer op zoek moet naar een nieuwe keeper. De prioriteit van paars-wit blijft Matz Sels. Anderlecht huurt de 26-jarige Rode Duivel nu al van de Engelse eersteklasser Newcastle maar bezit geen aankoopoptie. De speler liet onlangs verstaan niks uit te sluiten: "Ik sta open voor een gesprek."