Topper tussen Gent en Club levert geen winnaar op, Buffalo’s blijven ongeslagen in eigen huis TTV/XC

22 december 2019

16u21 10 KAA Gent GNT GNT 1 einde 1 CLU CLU Club Brugge Jupiler Pro League Geen winnaar vanmiddag in AA Gent - Club Brugge. Odjidja maakte de openingsgoal van Dennis ongedaan, vooraleer beide ploegen in de slotfase de volle buit lieten liggen.

Kan AA Gent een statement maken tegen het oppermachtige Club Brugge? Dat was de vraag voor de Slag om Vlaanderen, een match waarin Gent-manager Michel Louwagie naar eigen zeggen de competitie wou redden. Blauw-zwart voerde twee wissels door zonder aan kwaliteit in te boeten: Rits kwam in de plaats van Balanta, Ricca nam op links over van Sobol. Bij de Buffalo’s was David terug van Canada, waar hij na het overlijden van zijn moeder enige tijd verbleef. Odjidja kampt met last aan de adductoren, maar doorstond de test in de opwarming.

Matige eerste helft

In een weinig boeiende eerste helft nam AA Gent de bovenhand, zonder grote kansen af te dwingen. Mignolet moest twee schoten van Yaremchuk verwerken en zag een schotje van Kums voorlangs gaan. Club stelde er weinig tegenover. Eén keer kwam de afgezonderde Tau te kort om een counter af te ronden, mede door toedoen van de teruggekeerde Plastun. Blauw-zwart claimde een penalty nadat de bal tegen de hand van Ngadeu ging, maar noch Visser noch de VAR zagen er een strafschop in. Eerder in de eerste helft was er nog een betwistbare fase, toen Diatta al dan niet van de sokken werd gelopen door diezelfde Ngadeu. Opvallend moment nog na 35 minuten: net als Okereke in de bekermatch in Oostende werd deze keer Tau nog voor de pauze naar de kant gehaald. Club speelde weinig klaar op de helft van Gent en mankeerde kracht - Clement bracht opnieuw De Ketelaere in het veld.

Bij de rust voerde de coach van Club meteen een tweede wissel door - Sobol nam de plaats van Ricca in. Amper afgetrapt creëerden de Bruggelingen de beste kans van de wedstrijd. Goed voorbereidend werk van Rits, De Ketelaere trapte van dichtbij maar net naast. Gent zette er meteen iets tegenover: knap samenspel tussen Odjidja en Depoitre, Yaremchuk schoot vanop de zestien meter rakelings naast. Plots ging het snel… en was het aan de overzijde wél raak. Club nam een hoekschop kort, Dennis kopte de voorzet van Sobol op knappe wijze in de verste hoek voorbij Kaminski. Gent schreeuwde moord en brand nadat Plastun al dan niet foutief door Rits tegen de grond werd gewerkt, maar de VAR zag er geen overtreding in.

Knappe gelijkmaker van Gent

Club loerde op één rake counter, Gent ging meer en meer op zoek naar de gelijkmaker. Kums was er met een knappe plaatsbal dichtbij, maar Mignolet pakte uit met een topredding. De Buffalo’s kregen toch wat ze verdienden. Na een heel mooie combinatie tussen David en Yaremchuk trapte Odjidja het leer voorbij Mignolet in de verste benedenhoek. Blauw-zwart was plots het noorden kwijt… en ontsnapte meteen aan de achterstand. Kums nam de bal ineens op de slof, de lat redde Mignolet en Club. De Bruggelingen herstelden zich enigszins in de slotfase. Zo had Dennis in de 85ste minuut de winning goal aan zijn voet, maar de Nigeriaan talmde te lang.

Geen van beide ploegen slaagde er uiteindelijk in het laken naar zich toe te trekken, waardoor Gent niet kan inlopen op de competitieleider. Al bij al een goed punt voor blauw-zwart, dat mits winst tegen Zulte Waregem donderdag met een stevige voorsprong op de achtervolgers de winterstop in kan.

