Topclubs vergaderen en petit comité over mediacontract Niels Vleminckx

04 maart 2020

04u30 0 Jupiler Pro League Een delegatie van de G5 vergaderde gisteren met het management van de Pro League over het voetbalcontract. Op de agenda: hoe Antwerp overtuigen om mee te stappen in de collectieve verkoop.

Dat wil niet zeggen dat aan de individuele vraag van Antwerp om de G5 uit te breiden zal tegemoet gekomen worden. Het stamnummer 1 heeft de voorbije weken niet veel goodwill gekweekt. Noch bij de G5, noch bij de andere profclubs. Anderzijds beseffen de meeste clubs dat een mediacontract zonder Antwerp minder sterk is. Als Antwerp niet meedoet aan de collectieve verkoop van de mediarechten, devalueert dat de waarde van het voetbalcontract, waardoor de andere clubs ook minder inkomsten zullen krijgen.

Binnenskamers luidde het dat de vergadering ‘constructief’ is verlopen. Witte rook kwam er gisterenavond nog niet. Maar het is wel duidelijk dat de laatste rechte lijn van de onderhandelingen is aangebroken. De Pro League wil idealiter deze week definitief duidelijkheid. Al blijft het balanceren op een slappe koord om zowel Antwerp aan boord krijgen als de K11 tevreden te houden. De kleine clubs waren gisteren al misnoegd dat ze niet rond de onderhandelingstafel waren uitgenodigd. (NVK)

