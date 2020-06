Topclubs niet onder indruk van Cercle Brugges “knuppel in het hoenderhok”, vrijdag uitsluitsel? • Nieuw format: 1A met 20 clubs en zonder play-offs, 1B met beloften



• Drie onafhankelijke extra bestuurders



• Afschaffing meervoudig stemrecht LUVM/NP

08 juni 2020

06u20 0 Jupiler Pro League Hoeveel clubs zal 1A tellen wanneer in het tweede weekend van augustus de nieuwe voetbalcompetitie in ons land wordt afgetrapt? Als het van Cercle Brugge afhangt: 20. De Vereniging plaatst een voorstel op de agenda van de Algemene Vergadering van de Pro League van komende vrijdag om alsnog naar een nieuw format over te schakelen. Nogal wat (kleinere) teams zouden het voorstel genegen zijn, de topclubs zijn naar verluidt niet onder de indruk.

Een losse flodder van Vincent Goemaere? De voorzitter van Cercle heeft sinds zijn aantreden begin januari binnen zijn club al getoond dat hij van aanpakken weet, en dat hij niet zomaar ideeën lanceert waarin hijzelf weinig heil ziet. Als sterke man van een ­bescheiden topklasser, maar evenzeer als bedrijfs­leider, voelt Goemaere in meerdere opzichten hoe de corona­crisis voor een nieuwe econo­mische werkelijkheid zorgt. In die context moeten de beweegredenen én de merkwaardige timing van de groen-zwarte demarche worden gezien. “Wij rekenen op het ­gezond ­verstand van iedereen, ook al zal ons voorstel niet overal enthousiast worden onthaald”, beseft de preses van groen-zwart. “Ik wil wel duidelijk stellen dat het ons er niet om te doen is de Algemene Vergadering van 15 mei te laten annuleren, en dus al helemaal niet om Club Brugge van de titel te beroven, ­zoals door sommigen wordt gesuggereerd.”

Wij hebben iets in gang ­willen zetten. Een knuppel in het hoenderhok. Maar ook: een ­mogelijke oplossing aanreiken voor alle juridische problemen die op tafel liggen Vincent Goemaere

Navraag leert dat het onverwachte idee van ­Cercle bij de grote ­kanonnen alvast niet erg au ­sérieux genomen wordt. Dat het tv-contract voor de aankomende competitie ondertussen nog steeds niet is getekend, wat een drukkingsmiddel kan blijven om muiterij bij de ‘kleintjes’ te beperken, speelt daarin zeker mee. Al weerhield dat er met name Waasland-Beveren niet van om zijn verplichte degradatie juridisch aan te vechten.

In het voorstel van Cercle is er voor de Freethielclub wél een plaats in 1A voorbehouden, en zouden naast OHL en Beerschot (zonder tweede titelfinale) ook Westerlo en zelfs Union promoveren. Om van 1B een volwaar­dige reeks te maken, grijpt Cercle terug naar het eerder gesneuvelde idee van 8 beloftenteams.

Nog twee punten op agenda

“Het is een voorstel en dus kan er aan geschaafd worden”, klinkt het bij Goemaere. “Van een aantal clubs kreeg ik reacties en bedankingen. Kleinere clubs, ja. Uit de K11, uit 1B, maar onverwacht ook uit andere hoeken. Ik kan nog niet ­inschatten of het draagvlak voor ons voorstel voldoende groot is, maar wij hebben iets in gang ­willen zetten. Een knuppel in het hoenderhok. Maar ook: een ­mogelijke oplossing aanreiken voor alle juridische problemen die op tafel liggen.”

Vrijdag zet Cercle nog twee punten op de agenda: de toevoeging van drie onafhankelijke leden aan de Raad van Bestuur én de afschaffing van het meervoudige stemrecht. “Dat ­bestaat in België niet meer sinds 1919, maar in de Pro League nog wel”, zegt Goemaere. “Nu hebben de G5 elk drie stemmen, de K11 elk twee en de teams van 1B elk één. Ons lijkt ‘1 club, 1 stem’ de enige rechtvaardige ­wijze van besluitvorming.”



