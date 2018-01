Tomecak naar Club Brugge: opvolger van Meunier, met 3 jaar vertraging Wouter Devynck Frank Dekeyser & Dieter Peeters

Snel, vinnig én hij kan uit de voeten op beide flanken. Club Brugge haalt met Ivan Tomecak (28) een polyvalente verdediger in huis. In het verleden éénmalig Kroatisch international, gescoord tegen Real Madrid, internationaal gedebuteerd tegen Lionel Messi. Een kennismaking.

Vier maanden speelde hij uiteindelijk voor KV Mechelen. Negen wedstrijden, nul goals. En toch is Club Brugge ervan overtuigd dat Tomecak de flanken Cools en/of Limbombe het vuur aan de schenen kan leggen. Niet zomaar, want hij maakte wel degelijk een uitstekende indruk Achter de Kazerne. Op het veld als iemand die zich snel aangepast heeft aan het niveau. Ernaast door het feit dat hij vriendelijk, meegaand en onopvallend is. Een stille jongen die zich onmiddellijk goed geïntegreerd heeft in de ploeg. Geen lawaaimaker, helemaal niet luidruchtig, allebei de voetjes op de grond. Hij voelde zich met andere woorden helemaal thuis in Mechelen. Daar verblijft hij met zijn vrouw en zijn zoontje Luka (3). Iemand met wie ze bij Malinwa in die vier maanden geen probleem hebben gehad.

Nochtans kwam de transfer van Tomecak er eind augustus niet zonder slag of stoot. Hij had zijn contract bij het Saoedische Al Nassr verbroken, ze wilden hem eerst geen exitvisum geven om het land te verlaten en later gaven ze ook de transferpapieren niet vrij. Spierballengerol. Wekenlang werd er gepokerd door de woestijnclub. Tomecak kon uiteindelijk anderhalve maand niet spelen bij KV Mechelen. Tot frustratie van toenmalig coach Yannick Ferrera - hij had het potentieel van de rechtsachter meteen gezien.

Net als Club Brugge in 2015. 'Rijeka-verdediger wordt mogelijk de opvolger van Thomas Meunier', stond er te lezen in Het Laatste Nieuws van 9 mei 2015. Tot een deal kwam het echter niet. Met bijna drie jaar vertraging uiteindelijk wel. En dus mag Tomecak zijn kunnen tonen onder zijn naam- en landgenoot Ivan Leko. Geboren in Zagreb, opgegroeid in de hoofdstad van Kroatië. Kind aan huis bij topclub Dinamo. Tomecak debuteerde er in 2009 en hij scoorde onder meer tegen Ajax en Real Madrid. Vijf titels zou hij pakken bij de club van zijn hart vooraleer te vertrekken naar Rijeka.

RV Tomecak slaat een balletje.

Eénmalig international ook - hij debuteerde tegen het Argentinië van Lionel Messi. Na omzwervingen bij Dnipro, Al Nassr en KV Mechelen heeft Club dan toch eindelijk beet. Met Tomecak halen ze een leergierige, oerdegelijke verdediger mét een goede voorzet in huis. Links of rechts, het maakt hem allemaal niet uit. Leko kan de Kroaat zelfs uitspelen als vleugelaanvaller. Polyvalentie als troef. Malinwa hoopte hem tegen beter weten in langer te houden. Dat Club Brugge iets meer dan 1 miljoen euro betaalt voor hem, is een mooie troost.

Juiste mentaliteit

Gisteren al nam hij afscheid van zijn ploegmaats. "Een erg rustige gast", klonk het bij Uros Vitas. "Met hem heb je nooit problemen. Hij liet de transferperikelen niet aan zijn hart komen. Zoals je kon zien, heeft hij zich tot de laatste minuut honderd procent ingezet. Geen enkel moment gaf hij de indruk met zijn hoofd ergens anders te zijn. Hij heeft de juiste winnaarsmentaliteit." Vandaag al sluit hij in Sotogrande aan bij zijn nieuwe ploegmaats.