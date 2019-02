Toen kon het wél: Vormer plant na Brugse derby en 4-0 in heenronde blauw-zwarte vlag op middenstip ODBS

10 februari 2019

Opvallend beeld, de incidenten van vandaag indachtig, na de 4-0 in de Brugse derby Club - Cercle uit de heenronde eind september: Vormer die een blauw-zwarte vlag doodleuk op de middenstip van Jan Breydel plant. Het was natuurlijk niet meteen na het laatste fluitsignaal zoals Irvin Cardona dat deze namiddag deed, zodat de gemoederen tussen beide spelersclans snel verhit raakten. De spelers van Club deden dat tijdens het groeten van de fans, toen de spelers van Cercle na de oplawaai al even de ontgoocheling verwerkten in de kleedkamers. Het pleit ook voor Club dat zij toen wél met duidelijke cijfers gewonnen waren, terwijl Cercle het vandaag deed bij 2-2.

Ook Ruud Vormer mengde zich heftig in de debatten nadat Cools en Mechele de groen-zwarte vlag van Cardona hadden weggegooid. Tijdens de match had de Club-kapitein het ook aan de stok met Omolo. Vormer had die een bal bij een vrije trap teruggespeeld als geste van fair-play, maar Omolo liet de bal gewoon rollen om dan Openda, die de bal dan maar oppikte, onderuit te schoffelen.

In de eerste match na de winterpauze was er ook commotie in de Limburgse derby tussen STVV en Genk, toen de competitieleider een achterstand omboog in een 2-3-zege en Trossard dat feit in de verf wou zetten door een Genkse vlag op de middenstip van Stayen te planten. Al was dat geen sinecure op het kunstgras van Stayen. Ook dat viel daar niet in goeie aarde en na de match waren er incidenten met supporters van beide clans.