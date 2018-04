Toekomst bij Buffalo's in vraag gesteld in Japan: vaarwel Kubo? Rudy Nuyens

24 april 2018

08u29 0 Jupiler Pro League Yuya Kubo (23) speelde een goeie wedstrijd op Mambourg, nadat hij wéken op de bank had doorgebracht. In Japan rijzen er ondanks een lopend contract vragen over de toekomst van de international bij AA Gent.

Toen AA Gent Yuya Kubo in januari 2017 voor 3,5 miljoen weghaalde bij Young Boys Bern, was de Japanner meteen de duurste inkomende transfer in de geschiedenis van de Buffalo's. Kubo bewees zijn waarde meteen onder Hein Vanhaezebrouck. In de schaduw van de diepe spits maakte hij in een half seizoen 11 goals, waaronder ééntje na een geweldige solo tegen KV Mechelen.

