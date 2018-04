Titelstrijd kan tóch nog spannend worden (volgens de statistieken) Niels Vleminckx

08 april 2018

10u40

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jupiler Pro League De titelstrijd kan nog spannend worden - als we de statistieken mogen geloven toch. Club Brugge moet in één week tijd op bezoek bij én AA Gent, én Anderlecht. En dat in de wetenschap dat blauw-zwart daar in de play-offs nog maar één keer op veertien is gaan winnen.

De kloof van Club Brugge op de achtervolgers is momenteel schijnbaar onoverbrugbaar. Maar alle hoop op een spannende ontknoping is nog niet vervlogen. De statistieken doen vermoeden dat de komende twee wedstrijden cruciaal worden. Twee verplaatsingen voor blauw-zwart: de ene richting Gent, de andere op Anderlecht. Uitgerekend de twee affiches waarin Club Brugge het zo goed als altijd moeilijk heeft.

Sinds de invoering van de play-offs in 2009 heeft blauw-zwart in totaal veertien wedstrijden gespeeld op het veld van zijn grootste concurrenten. En wat blijkt: Club kan er in play-off 1 zelden winnen. Eén keer lukte het - niet toevallig in het kampioenenjaar 2015-2016 - toen Michel Preud'homme en zijn ploeg met 1-4 gingen winnen in de Ghelamco Arena. Met vooral een glansrol voor José Izquierdo, die in die wedstrijd een zeldzame quotering van 10 op 10 kreeg in deze krant. Voor het overige oogt het bilan van Club op verplaatsing bij zijn twee grootste concurrenten in de play-offs bijzonder mager. Op Gent speelde het nog twee keer gelijk en verloor het drie keer, waaronder de monsterscore 6-2 onder leiding van een meesterlijke Boussoufa.

20 jaar zonder zege

En ook de verplaatsing naar Anderlecht van komende week is allesbehalve een garantie op succes. Club kon ondertussen al 20 jaar lang geen competitiematch meer winnen in het Astridpark. In play-off 1 ging blauw-zwart vier keer de boot in en speelde het vier keer gelijk. Als de geschiedenis zich herhaalt - en alleen dan - kan de titelstrijd dus toch nog spannend worden.